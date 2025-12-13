تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

لإخفاء الجرائم.. الدعم السريع يحاصر الفاشر

Lebanon 24
13-12-2025 | 00:11
كشفت شهادات متطابقة لضحايا وناجين ومنظمات حقوقية عن تنفيذ قوات الدعم السريع السودانية عمليات اختطاف جماعية وابتزاز منهجي بحق المدنيين في مدينة الفاشر، عقب سيطرتها الكاملة على المدينة، وسط مؤشرات متزايدة على سعي القوة شبه العسكرية إلى تنظيف مسارح الجريمة وإخفاء أدلة القتل الجماعي قبل وصول أي تحقيق دولي.

وبحسب شهادات جمعتها واشنطن بوست من تسعة ناجين وأقارب مختطفين ونشطاء، احتجزت قوات الدعم السريع آلاف المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وأجبرتهم تحت التعذيب على الاتصال بعائلاتهم للمطالبة بفِدى مالية، فيما جرى إعدام من عجز عن الدفع، أحيانًا أمام أفراد أسرهم.
فرضت قوات الدعم السريع حصارًا على الفاشر منذ مطلع 2024، و"منعت المدنيين من الفرار، مع تنفيذ عمليات قتل وخطف ممنهجة ضد من حاولوا المغادرة". ومع انسحاب الجيش السوداني من آخر مواقعه أواخر أكتوبر، سقطت المدينة بالكامل، لتبدأ مرحلة جديدة من "الانتهاكات الواسعة".

وتشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 270 ألف شخص كانوا داخل الفاشر ومحيطها عند سقوطها في 27 أكتوبر، بينما فرّ أكثر من 106 آلاف خلال الأسابيع اللاحقة، تاركين مصير عشرات الآلاف مجهولًا.

وفي تطور لافت، قال ناثانيال ريموند، مدير مختبر البحوث الإنسانية في كلية الصحة العامة بجامعة ييل، إن تقديرات فريقه تشير إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، مؤكدًا أن المختبر سيصدر الأسبوع المقبل تقريرًا يوثّق ما لا يقل عن 140 موقعًا يُشتبه بأنها مقابر جماعية أو تجمعات جثث.

وأوضح ريموند أن "قوات الدعم السريع تنفذ عمليات منظمة لإزالة الأدلة"، قائلًا إن فريقه رصد “قوة بحجم لواء تعمل على تنظيف البقايا البشرية، في ظل اختفاء كامل للحياة المدنية: لا أسواق، لا نقاط مياه، لا حركة نقل”. وأضاف: “الهدف الواضح هو التخلص السريع من أكبر قدر ممكن من الأدلة قبل دخول أي جهة مستقلة إلى المدينة”.
Advertisement
Advertisement
