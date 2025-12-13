تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لإخفاء الجرائم.. الدعم السريع يحاصر الفاشر
Lebanon 24
13-12-2025
|
00:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شهادات متطابقة لضحايا وناجين ومنظمات حقوقية عن تنفيذ
قوات الدعم السريع
السودانية عمليات اختطاف جماعية وابتزاز منهجي بحق المدنيين في مدينة الفاشر، عقب سيطرتها الكاملة على المدينة، وسط مؤشرات متزايدة على سعي القوة شبه العسكرية إلى تنظيف مسارح الجريمة وإخفاء أدلة القتل الجماعي قبل وصول أي تحقيق دولي.
وبحسب شهادات جمعتها
واشنطن بوست
من تسعة ناجين وأقارب مختطفين ونشطاء، احتجزت قوات الدعم السريع آلاف المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وأجبرتهم تحت التعذيب على الاتصال بعائلاتهم للمطالبة بفِدى مالية، فيما جرى إعدام من عجز عن الدفع، أحيانًا أمام أفراد أسرهم.
فرضت قوات الدعم السريع حصارًا على الفاشر منذ مطلع 2024، و"منعت المدنيين من الفرار، مع تنفيذ عمليات قتل وخطف ممنهجة ضد من حاولوا المغادرة". ومع انسحاب الجيش السوداني من آخر مواقعه أواخر أكتوبر، سقطت المدينة بالكامل، لتبدأ مرحلة جديدة من "الانتهاكات الواسعة".
وتشير
الأمم المتحدة
إلى أن نحو 270 ألف شخص كانوا داخل الفاشر ومحيطها عند سقوطها في 27 أكتوبر، بينما فرّ أكثر من 106 آلاف خلال الأسابيع اللاحقة، تاركين مصير عشرات الآلاف مجهولًا.
وفي تطور لافت، قال ناثانيال ريموند، مدير مختبر البحوث الإنسانية في
كلية الصحة العامة
بجامعة ييل، إن تقديرات فريقه تشير إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، مؤكدًا أن المختبر سيصدر الأسبوع المقبل تقريرًا يوثّق ما لا يقل عن 140 موقعًا يُشتبه بأنها مقابر جماعية أو تجمعات جثث.
وأوضح ريموند أن "قوات الدعم السريع تنفذ عمليات منظمة لإزالة الأدلة"، قائلًا إن فريقه رصد “قوة بحجم لواء تعمل على تنظيف البقايا البشرية، في ظل اختفاء كامل للحياة المدنية: لا أسواق، لا نقاط مياه، لا حركة نقل”. وأضاف: “الهدف الواضح هو التخلص السريع من أكبر قدر ممكن من الأدلة قبل دخول أي جهة مستقلة إلى المدينة”.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السودانية: ندين بأشد العبارات الجرائم الإرهابية المروعة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر
Lebanon 24
الخارجية السودانية: ندين بأشد العبارات الجرائم الإرهابية المروعة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر
13/12/2025 10:11:56
13/12/2025 10:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: الانتهاكات التي نفذتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر تشكّل جريمة حرب
Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: الانتهاكات التي نفذتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر تشكّل جريمة حرب
13/12/2025 10:11:56
13/12/2025 10:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تواصل ارتكاب جرائم إبادة ممنهجة في الفاشر
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تواصل ارتكاب جرائم إبادة ممنهجة في الفاشر
13/12/2025 10:11:56
13/12/2025 10:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم مروعة في الفاشر
Lebanon 24
رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم مروعة في الفاشر
13/12/2025 10:11:56
13/12/2025 10:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كلية الصحة العامة
قوات الدعم السريع
الأمم المتحدة
واشنطن بوست
كلية الصحة
السودان
واشنطن
سوداني
تابع
قد يعجبك أيضاً
على متنها 18 فردا.. إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان
Lebanon 24
على متنها 18 فردا.. إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان
02:58 | 2025-12-13
13/12/2025 02:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ احتجاجات عام 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
Lebanon 24
لأول مرة منذ احتجاجات عام 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
02:45 | 2025-12-13
13/12/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة طفلة جوعا في عام 2022.. القضاء الأميركي يتوصل لتسوية بقيمة 31.5 مليون دولار
Lebanon 24
بعد وفاة طفلة جوعا في عام 2022.. القضاء الأميركي يتوصل لتسوية بقيمة 31.5 مليون دولار
02:29 | 2025-12-13
13/12/2025 02:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير جديد من زلزال مدمر قد يضرب اسطنبول
Lebanon 24
تحذير جديد من زلزال مدمر قد يضرب اسطنبول
02:22 | 2025-12-13
13/12/2025 02:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من لقاء قريب بين السيسي ونتنياهو؟
Lebanon 24
هل من لقاء قريب بين السيسي ونتنياهو؟
02:01 | 2025-12-13
13/12/2025 02:01:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
11:16 | 2025-12-12
12/12/2025 11:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
08:12 | 2025-12-12
12/12/2025 08:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
05:30 | 2025-12-12
12/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
09:00 | 2025-12-12
12/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:58 | 2025-12-13
على متنها 18 فردا.. إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان
02:45 | 2025-12-13
لأول مرة منذ احتجاجات عام 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
02:29 | 2025-12-13
بعد وفاة طفلة جوعا في عام 2022.. القضاء الأميركي يتوصل لتسوية بقيمة 31.5 مليون دولار
02:22 | 2025-12-13
تحذير جديد من زلزال مدمر قد يضرب اسطنبول
02:01 | 2025-12-13
هل من لقاء قريب بين السيسي ونتنياهو؟
01:36 | 2025-12-13
عملية إدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة لا تزال بطيئة ومعقدة.. الصحة العالمية ترفع الصوت
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
13/12/2025 10:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
13/12/2025 10:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
13/12/2025 10:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24