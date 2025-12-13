تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد مهمة استمرت 120 يوماً.. زعيم كوريا الشمالية يشيد بالقوات العائدة من مهمة في روسيا

Lebanon 24
13-12-2025 | 00:35
أرسلت كوريا الشمالية، جنودا لإزالة الألغام في منطقة كورسك الروسية، وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم السبت أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حضر حفل استقبال لوحدة هندسية عسكرية عادت إلى الوطن بعد أداء مهام
في روسيا.

وأشاد كيم في كلمة نقلتها الوكالة بضباط وجنود الفوج 528 من سلاح المهندسين بالجيش الشعبي الكوري، لسلوكهم "البطولي" و "شجاعتهم الجماعية" في تنفيذ الأوامر الصادرة عن حزب العمال الكوري الحاكم خلال مهمة خارجية استمرت 120 يوما.
وكالة الأنباء المركزية

كوريا الشمالية

وكالة الأنباء

كيم جونغ أون

الشمالية كيم

كيم جونغ

الكورية

الشمالي

