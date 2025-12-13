تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مؤتمر حول "قوة غزة" في الدوحة الثلاثاء المقبل

Lebanon 24
13-12-2025 | 00:37
قال مسؤولان أميركيان لوكالة "رويترز"، السبت، إن القيادة المركزية الأميركية ستنظم مؤتمراً في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل، لوضع خطة لإنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار في غزة.

وأضاف المسؤولان أنه من المتوقع أن يشارك ممثلو أكثر من 25 دولة في المؤتمر، الذي سيبحث هيكل القيادة والمسائل الفنية واللوجستية المرتبطة بالقوة المقترحة في القطاع.

المسؤولان رجحا إمكانية نشر قوات دولية في قطاع غزة في وقت مبكر من الشهر المقبل، كما أشارا إلى أن القوة الدولية ستنتشر في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل أولاً، مؤكدان أنها لن تُقاتل عناصر حماس.
يأتي ذلك فيما علقت وزارة الخارجية الأميركية على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، واصفة إياه "بالمسيس وغير الجاد"، مضيفة أنه يُظهر "الانحياز ضد إسرائيل"، وفق تعبيرها.

وأضافت الخارجية الأميركية، في بيان، أن القرار يستند إلى مزاعم كاذبة، وجاء على حساب الدبلوماسية الفعلية بالمنظمة.

كما رفضت الخارجية الأميركية محاولة تعزيز دور وكالة "الأونروا"، معتبرة أن فكرة إجبار أي دولة على العمل مع منظمة بعينها تمثل "انتهاكاً صارخاً للسيادة".
وزارة الخارجية الأميركية

محكمة العدل الدولية

القيادة المركزية

الجمعية العامة

وزارة الخارجية

القوة الدولية

محكمة العدل

دبلوماسي

Lebanon24
02:58 | 2025-12-13
Lebanon24
02:45 | 2025-12-13
Lebanon24
02:29 | 2025-12-13
Lebanon24
02:22 | 2025-12-13
Lebanon24
02:01 | 2025-12-13
Lebanon24
01:36 | 2025-12-13
