مؤتمر حول "قوة غزة" في الدوحة الثلاثاء المقبل

قال مسؤولان أميركيان لوكالة " "، السبت، إن الأميركية ستنظم مؤتمراً في يوم الثلاثاء المقبل، لوضع خطة لإنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار في غزة.



وأضاف المسؤولان أنه من المتوقع أن يشارك ممثلو أكثر من 25 دولة في المؤتمر، الذي سيبحث هيكل القيادة والمسائل الفنية واللوجستية المرتبطة بالقوة المقترحة في القطاع.



المسؤولان رجحا إمكانية نشر قوات دولية في في وقت مبكر من الشهر المقبل، كما أشارا إلى أن ستنتشر في المناطق التي تسيطر عليها أولاً، مؤكدان أنها لن تُقاتل عناصر .

يأتي ذلك فيما علقت على قرار للأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، واصفة إياه "بالمسيس وغير الجاد"، مضيفة أنه يُظهر "الانحياز ضد إسرائيل"، وفق تعبيرها.



وأضافت الخارجية الأميركية، في بيان، أن القرار يستند إلى مزاعم كاذبة، وجاء على حساب الدبلوماسية الفعلية بالمنظمة.



كما رفضت الخارجية الأميركية محاولة تعزيز دور وكالة "الأونروا"، معتبرة أن فكرة إجبار على العمل مع منظمة بعينها تمثل "انتهاكاً صارخاً للسيادة".