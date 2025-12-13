تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تقدم كبير بمفاوضات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.. ترامب: أنجزنا الكثير

Lebanon 24
13-12-2025 | 01:17
أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، بإحراز تقدم كبير فيما يخص مفاوضات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الرئيس الأميركي: "أنجزنا الكثير.. 8 حروب.. لم يسبق لأحد أن أوقف 8 حروب.. بقيت حرب واحدة فقط.. وكنت أعتقد أنها ستكون الأسهل.. وهي حرب في بلد أنتم على دراية به إلى حد ما.. روسيا وأوكرانيا.. لكننا نحقق تقدماً ملموساً".
وأوضح ترامب أن مقترح المنطقة الاقتصادية الحرة في دونباس قابل للتطبيق، لكنه رفض الكشف عن تفاصيله.

وعن دونباس، أضاف ترامب: "لا أريد أن أخوض في ذلك الآن.. إنه وضع معقد جداً.. لكننا سننجح.. والكثيرون يريدون نجاحها.. كل ما أريده هو وقف مقتل 25 ألف شخص شهرياً".
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24