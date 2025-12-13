تقدم كبير بمفاوضات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.. ترامب: أنجزنا الكثير

أفاد الرئيس الأميركي ، السبت، بإحراز تقدم كبير فيما يخص مفاوضات إنهاء الحرب الروسية .



الأميركي: "أنجزنا الكثير.. 8 حروب.. لم يسبق لأحد أن أوقف 8 حروب.. بقيت حرب واحدة فقط.. وكنت أعتقد أنها ستكون الأسهل.. وهي حرب في بلد أنتم على دراية به إلى حد ما.. وأوكرانيا.. لكننا نحقق تقدماً ملموساً".

وأوضح أن مقترح الحرة في قابل للتطبيق، لكنه رفض تفاصيله.



وعن دونباس، أضاف ترامب: "لا أريد أن أخوض في ذلك الآن.. إنه وضع معقد جداً.. لكننا سننجح.. والكثيرون يريدون نجاحها.. كل ما أريده هو وقف مقتل 25 ألف شخص شهرياً".