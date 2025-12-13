تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تقدم كبير بمفاوضات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.. ترامب: أنجزنا الكثير
Lebanon 24
13-12-2025
|
01:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، السبت، بإحراز تقدم كبير فيما يخص مفاوضات إنهاء الحرب الروسية
الأوكرانية
.
وقال الرئيس
الأميركي: "أنجزنا الكثير.. 8 حروب.. لم يسبق لأحد أن أوقف 8 حروب.. بقيت حرب واحدة فقط.. وكنت أعتقد أنها ستكون الأسهل.. وهي حرب في بلد أنتم على دراية به إلى حد ما..
روسيا
وأوكرانيا.. لكننا نحقق تقدماً ملموساً".
وأوضح
ترامب
أن مقترح
المنطقة الاقتصادية
الحرة في
دونباس
قابل للتطبيق، لكنه رفض
الكشف عن
تفاصيله.
وعن دونباس، أضاف ترامب: "لا أريد أن أخوض في ذلك الآن.. إنه وضع معقد جداً.. لكننا سننجح.. والكثيرون يريدون نجاحها.. كل ما أريده هو وقف مقتل 25 ألف شخص شهرياً".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: أحرزنا على مدار الأسبوع الماضي تقدماً هائلاً بخصوص إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
ترامب: أحرزنا على مدار الأسبوع الماضي تقدماً هائلاً بخصوص إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
13/12/2025 10:12:10
13/12/2025 10:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لا يمكن أن نحدّد أجلاً محدداً لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية لأن هناك أمور كثيرة تحدث في الحروب
Lebanon 24
ترامب: لا يمكن أن نحدّد أجلاً محدداً لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية لأن هناك أمور كثيرة تحدث في الحروب
13/12/2025 10:12:10
13/12/2025 10:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
ترامب: على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا
13/12/2025 10:12:10
13/12/2025 10:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الوضع بشأن الحرب الأوكرانية معقّد ونسعى لإنهائها
Lebanon 24
ترامب: الوضع بشأن الحرب الأوكرانية معقّد ونسعى لإنهائها
13/12/2025 10:12:10
13/12/2025 10:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
المنطقة الاقتصادية
دونالد ترامب
وقال الرئيس
الأوكرانية
أوكرانيا
الكشف عن
دونالد
دونباس
تابع
قد يعجبك أيضاً
على متنها 18 فردا.. إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان
Lebanon 24
على متنها 18 فردا.. إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان
02:58 | 2025-12-13
13/12/2025 02:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ احتجاجات عام 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
Lebanon 24
لأول مرة منذ احتجاجات عام 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
02:45 | 2025-12-13
13/12/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة طفلة جوعا في عام 2022.. القضاء الأميركي يتوصل لتسوية بقيمة 31.5 مليون دولار
Lebanon 24
بعد وفاة طفلة جوعا في عام 2022.. القضاء الأميركي يتوصل لتسوية بقيمة 31.5 مليون دولار
02:29 | 2025-12-13
13/12/2025 02:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير جديد من زلزال مدمر قد يضرب اسطنبول
Lebanon 24
تحذير جديد من زلزال مدمر قد يضرب اسطنبول
02:22 | 2025-12-13
13/12/2025 02:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من لقاء قريب بين السيسي ونتنياهو؟
Lebanon 24
هل من لقاء قريب بين السيسي ونتنياهو؟
02:01 | 2025-12-13
13/12/2025 02:01:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
11:16 | 2025-12-12
12/12/2025 11:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
08:12 | 2025-12-12
12/12/2025 08:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
05:30 | 2025-12-12
12/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
09:00 | 2025-12-12
12/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:58 | 2025-12-13
على متنها 18 فردا.. إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان
02:45 | 2025-12-13
لأول مرة منذ احتجاجات عام 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
02:29 | 2025-12-13
بعد وفاة طفلة جوعا في عام 2022.. القضاء الأميركي يتوصل لتسوية بقيمة 31.5 مليون دولار
02:22 | 2025-12-13
تحذير جديد من زلزال مدمر قد يضرب اسطنبول
02:01 | 2025-12-13
هل من لقاء قريب بين السيسي ونتنياهو؟
01:36 | 2025-12-13
عملية إدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة لا تزال بطيئة ومعقدة.. الصحة العالمية ترفع الصوت
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
13/12/2025 10:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
13/12/2025 10:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
13/12/2025 10:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24