بحث
عربي-دولي
عملية إدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة لا تزال بطيئة ومعقدة.. الصحة العالمية ترفع الصوت
Lebanon 24
13-12-2025
|
01:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد ريك بيبركورن، ممثل
منظمة الصحة العالمية
في الأراضي
الفلسطينية
المحتلة، للصحفيين في
مقر الأمم المتحدة
في
نيويورك
يوم الجمعة، نقلا عن السلطات الصحية في غزة، أن نحو 1092 مريضا في
قطاع غزة
توفوا أثناء انتظار الإجلاء الطبي بين
تموز
2024 و28 تشرين الثاني 2025.
وقال بيبركورن إنه من المرجح أن يكون هذا الرقم أقل من الرقم الحقيقي وغير ممثل بشكل كامل، لأنه يعتمد فقط على الوفيات المبلغ عنها.
وتابع أن "
منظمة الصحة
العالمية دعت المزيد من الدول إلى استقبال مرضى من غزة، وعودة عمليات الإجلاء الطبي إلى
الضفة الغربية
، بما فيها
القدس الشرقية
" .
ووفقا لبيبركورن، كانت 18 من أصل 36 مستشفى و43% من مراكز الرعاية الصحية الأولية في غزة تعمل بشكل جزئي، وكان هناك نقص حاد في الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية اللازمة لعلاج أمراض القلب، وغيرها من الأمراض.
وقال إنه على الرغم من تحسن معدلات الموافقة على الإمدادات إلى غزة، لا تزال عملية إدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة "بطيئة ومعقدة بلا داع".
