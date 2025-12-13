عملية إدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة لا تزال بطيئة ومعقدة.. الصحة العالمية ترفع الصوت

أفاد ريك بيبركورن، ممثل في الأراضي المحتلة، للصحفيين في في يوم الجمعة، نقلا عن السلطات الصحية في غزة، أن نحو 1092 مريضا في توفوا أثناء انتظار الإجلاء الطبي بين 2024 و28 تشرين الثاني 2025.



وقال بيبركورن إنه من المرجح أن يكون هذا الرقم أقل من الرقم الحقيقي وغير ممثل بشكل كامل، لأنه يعتمد فقط على الوفيات المبلغ عنها.



وتابع أن " العالمية دعت المزيد من الدول إلى استقبال مرضى من غزة، وعودة عمليات الإجلاء الطبي إلى ، بما فيها " .

ووفقا لبيبركورن، كانت 18 من أصل 36 مستشفى و43% من مراكز الرعاية الصحية الأولية في غزة تعمل بشكل جزئي، وكان هناك نقص حاد في الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية اللازمة لعلاج أمراض القلب، وغيرها من الأمراض.



وقال إنه على الرغم من تحسن معدلات الموافقة على الإمدادات إلى غزة، لا تزال عملية إدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة "بطيئة ومعقدة بلا داع".