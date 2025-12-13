تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عملية إدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة لا تزال بطيئة ومعقدة.. الصحة العالمية ترفع الصوت

Lebanon 24
13-12-2025 | 01:36
A-
A+
Doc-P-1454509-639012118646189934.webp
Doc-P-1454509-639012118646189934.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة، نقلا عن السلطات الصحية في غزة، أن نحو 1092 مريضا في قطاع غزة توفوا أثناء انتظار الإجلاء الطبي بين تموز 2024 و28 تشرين الثاني 2025.

وقال بيبركورن إنه من المرجح أن يكون هذا الرقم أقل من الرقم الحقيقي وغير ممثل بشكل كامل، لأنه يعتمد فقط على الوفيات المبلغ عنها.

وتابع أن "منظمة الصحة العالمية دعت المزيد من الدول إلى استقبال مرضى من غزة، وعودة عمليات الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية" .
ووفقا لبيبركورن، كانت 18 من أصل 36 مستشفى و43% من مراكز الرعاية الصحية الأولية في غزة تعمل بشكل جزئي، وكان هناك نقص حاد في الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية اللازمة لعلاج أمراض القلب، وغيرها من الأمراض.

وقال إنه على الرغم من تحسن معدلات الموافقة على الإمدادات إلى غزة، لا تزال عملية إدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة "بطيئة ومعقدة بلا داع".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصحة العالمية: عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة معقدة وتحتاج تصريحا أمنيا من إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:12:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: بعض المرافق الصحية في قطاع غزة لا تعمل ولا يمكن الوصول إليها
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:12:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: وفاة عدد من المرضى المنتظرين للإجلاء الطبي إلى خارج غزة
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:12:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: إعادة بناء القطاع الطبي في غزة تتطلب 7 مليارات دولار
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:12:17 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

مقر الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

الضفة الغربية

القدس الشرقية

منظمة الصحة

الفلسطينية

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:58 | 2025-12-13
Lebanon24
02:45 | 2025-12-13
Lebanon24
02:29 | 2025-12-13
Lebanon24
02:22 | 2025-12-13
Lebanon24
02:01 | 2025-12-13
Lebanon24
01:17 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24