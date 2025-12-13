تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هل من لقاء قريب بين السيسي ونتنياهو؟
Lebanon 24
13-12-2025
|
02:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت صحيفة "تايمز أوف
إسرائيل
"، السبت، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لا يعتزم عقد لقاء مع
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
، ولن يفعل ذلك إلا في حال حدوث تغييرات في سلوك
تل أبيب
.
يأتي ذلك في أعقاب تقارير كشفت عن مساع من جانب نتنياهو وواشنطن لترتيب ذلك اللقاء.
وأوضح المسؤول أن الخلافات بين مصر وإسرائيل لا تزال قائمة، وفي مقدمتها ملف
قطاع غزة
ومعبر رفح الحدودي.
وأشار المسؤول إلى أن القاهرة ترى أن تل أبيب لم تستبعد حتى الآن خيار تهجير
الفلسطينيين
، وهو ما تعتبره مصر "خطاً أحمر".
وكان الرئيس السيسي شدد على الرفض القاطع لأية مساعٍ تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيراً إلى حتمية البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، الخميس، حيث تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية وبشكل خاص تطورات الوضع في قطاع غزة.
وأكد الزعيمان على رفضهما القاطع لأية مساعٍ تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددين على أن القضية
الفلسطينية
ستظل في صدارة الاهتمام العربي والدولي.
كما اتفقا على أهمية التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
للسلام، وفقاً لما تم اعتماده في قرار
مجلس الأمن
ذي الصلة رقم (2803)، باعتبارها إطاراً لتحقيق السلام العادل والشامل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تنجح واشنطن في جمع السيسي ونتنياهو على طاولة واحدة؟
Lebanon 24
هل تنجح واشنطن في جمع السيسي ونتنياهو على طاولة واحدة؟
13/12/2025 10:12:23
13/12/2025 10:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء قريب بين ترامب وكيم.. هذا موعده
Lebanon 24
لقاء قريب بين ترامب وكيم.. هذا موعده
13/12/2025 10:12:23
13/12/2025 10:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف: هناك احتمال عقد لقاء بين بوتين وترامب في المستقبل القريب
Lebanon 24
مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف: هناك احتمال عقد لقاء بين بوتين وترامب في المستقبل القريب
13/12/2025 10:12:23
13/12/2025 10:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء مرتقب قريبا بين ترامب وبوتين.. وزيلينسكي مُرتبك
Lebanon 24
لقاء مرتقب قريبا بين ترامب وبوتين.. وزيلينسكي مُرتبك
13/12/2025 10:12:23
13/12/2025 10:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
دونالد ترامب
الفلسطينيين
مجلس الأمن
الفلسطينية
الإسرائيلي
قطاع غزة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
على متنها 18 فردا.. إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان
Lebanon 24
على متنها 18 فردا.. إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان
02:58 | 2025-12-13
13/12/2025 02:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ احتجاجات عام 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
Lebanon 24
لأول مرة منذ احتجاجات عام 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
02:45 | 2025-12-13
13/12/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة طفلة جوعا في عام 2022.. القضاء الأميركي يتوصل لتسوية بقيمة 31.5 مليون دولار
Lebanon 24
بعد وفاة طفلة جوعا في عام 2022.. القضاء الأميركي يتوصل لتسوية بقيمة 31.5 مليون دولار
02:29 | 2025-12-13
13/12/2025 02:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير جديد من زلزال مدمر قد يضرب اسطنبول
Lebanon 24
تحذير جديد من زلزال مدمر قد يضرب اسطنبول
02:22 | 2025-12-13
13/12/2025 02:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية إدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة لا تزال بطيئة ومعقدة.. الصحة العالمية ترفع الصوت
Lebanon 24
عملية إدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة لا تزال بطيئة ومعقدة.. الصحة العالمية ترفع الصوت
01:36 | 2025-12-13
13/12/2025 01:36:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
11:16 | 2025-12-12
12/12/2025 11:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
08:12 | 2025-12-12
12/12/2025 08:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
05:30 | 2025-12-12
12/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
09:00 | 2025-12-12
12/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:58 | 2025-12-13
على متنها 18 فردا.. إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان
02:45 | 2025-12-13
لأول مرة منذ احتجاجات عام 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
02:29 | 2025-12-13
بعد وفاة طفلة جوعا في عام 2022.. القضاء الأميركي يتوصل لتسوية بقيمة 31.5 مليون دولار
02:22 | 2025-12-13
تحذير جديد من زلزال مدمر قد يضرب اسطنبول
01:36 | 2025-12-13
عملية إدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة لا تزال بطيئة ومعقدة.. الصحة العالمية ترفع الصوت
01:17 | 2025-12-13
تقدم كبير بمفاوضات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.. ترامب: أنجزنا الكثير
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
13/12/2025 10:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
13/12/2025 10:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
13/12/2025 10:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24