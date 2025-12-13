تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

هل من لقاء قريب بين السيسي ونتنياهو؟

Lebanon 24
13-12-2025 | 02:01
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، السبت، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لا يعتزم عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولن يفعل ذلك إلا في حال حدوث تغييرات في سلوك تل أبيب.
يأتي ذلك في أعقاب تقارير كشفت عن مساع من جانب نتنياهو وواشنطن لترتيب ذلك اللقاء.

وأوضح المسؤول أن الخلافات بين مصر وإسرائيل لا تزال قائمة، وفي مقدمتها ملف قطاع غزة ومعبر رفح الحدودي.

وأشار المسؤول إلى أن القاهرة ترى أن تل أبيب لم تستبعد حتى الآن خيار تهجير الفلسطينيين، وهو ما تعتبره مصر "خطاً أحمر".
وكان الرئيس السيسي شدد على الرفض القاطع لأية مساعٍ تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيراً إلى حتمية البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، الخميس، حيث تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية وبشكل خاص تطورات الوضع في قطاع غزة.

وأكد الزعيمان على رفضهما القاطع لأية مساعٍ تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددين على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والدولي.

كما اتفقا على أهمية التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، وفقاً لما تم اعتماده في قرار مجلس الأمن ذي الصلة رقم (2803)، باعتبارها إطاراً لتحقيق السلام العادل والشامل.
رئيس الوزراء الإسرائيلي

دونالد ترامب

الفلسطينيين

مجلس الأمن

الفلسطينية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

