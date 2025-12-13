هل من لقاء قريب بين السيسي ونتنياهو؟

نقلت صحيفة "تايمز أوف "، السبت، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لا يعتزم عقد لقاء مع بنيامين ، ولن يفعل ذلك إلا في حال حدوث تغييرات في سلوك .

يأتي ذلك في أعقاب تقارير كشفت عن مساع من جانب نتنياهو وواشنطن لترتيب ذلك اللقاء.



وأوضح المسؤول أن الخلافات بين مصر وإسرائيل لا تزال قائمة، وفي مقدمتها ملف ومعبر رفح الحدودي.



وأشار المسؤول إلى أن القاهرة ترى أن تل أبيب لم تستبعد حتى الآن خيار تهجير ، وهو ما تعتبره مصر "خطاً أحمر".

وكان الرئيس السيسي شدد على الرفض القاطع لأية مساعٍ تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيراً إلى حتمية البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، الخميس، حيث تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية وبشكل خاص تطورات الوضع في قطاع غزة.



وأكد الزعيمان على رفضهما القاطع لأية مساعٍ تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددين على أن القضية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والدولي.



كما اتفقا على أهمية التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأميركي للسلام، وفقاً لما تم اعتماده في قرار ذي الصلة رقم (2803)، باعتبارها إطاراً لتحقيق السلام العادل والشامل.