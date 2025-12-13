تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
11
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تحذير جديد من زلزال مدمر قد يضرب اسطنبول
Lebanon 24
13-12-2025
|
02:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار تقرير نشرته صحيفة "
نيويورك
تايمز" New York Times الأميركية إلى خطر كبير يهدد مدينة
اسطنبول
التركية
، مسلطاً الضوء على أن "شيئاً مرعباً يحدث في أعماق بحر مرمرة".
وأفاد التحليل بأن خط الصدع تحت البحر، الذي يربط
البحر الأسود
ببحر إيجة، يواجه ضغطاً متزايداً.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن دراسة جديدة نُشرت في مجلة "ساينس" Science، أشارت إلى نمط مقلق، حيث إنه في العشرين عاماً الماضية، وقعت زلازل متزايدة الشدة بالمنطقة، وهي تتحرك بانتظام نحو الشرق.
ويشير التحليل إلى أن الزلازل القوية تتجه نحو منطقة مغلقة يبلغ طولها من 15 إلى 21 كيلومتراً، يسميها العلماء "صدع مرمرة
الرئيسي
"، الواقع تحت سطح البحر
جنوب غرب
اسطنبول، وهي منطقة هادئة بشكل مثير للريبة منذ زلزال عام 1766 الذي بلغت قوته 7.1 درجة.
ونقل التقرير عن العالم جوديث هوبارد من "جامعة كورنيل" تحذيره من أن زلزالاً كبيراً جداً بالقرب من اسطنبول "قد يؤدي إلى واحدة من أسوأ
الكوارث
الإنسانية في التاريخ الحديث".
وحذر تقرير الصحيفة من أنه إذا استمر ذلك النمط وحدث تمزق في تلك المنطقة، فإنه قد يؤدي إلى زلزال بقوة 7 درجات أو أكثر في المدينة التي يقطنها 16 مليون نسمة.
وقد لاحظت الدراسة الجديدة تسلسلاً لافتاً لأربعة زلازل متوسطة الشدة، كان آخرها زلزال بقوة 6.2 درجة في نيسان 2025 شرق خط الصدع مباشرة. وتشير الدراسة إلى أن الزلزال القادم قد يكون أقوى من سابقه وقد يقع تحت اسطنبول مباشرة.
وعلى الرغم من أن بعض العلماء يرون أن ذلك التسلسل قد يكون مجرد مصادفة، إلا أن الإجماع العلمي يؤكد أن "زلزالاً مدمراً قادم" نتيجة لتراكم الضغط الخطير على صدع شمال
الأناضول
.
وقالت عالمة الزلازل باتريشيا مارتينيز-غارزون، إحدى المشاركين في الدراسة الجديدة، إن تركيز الجهود يجب أن يكون على "الكشف المبكر عن أي إشارات تدل على شيء غير عادي، وعلى التخفيف من آثاره"، إلا أنها شددت على أن الزلازل "لا يمكن التنبؤ بها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زلزال جديد ضرب شمال اليابان.. وتحذير من تسونامي
Lebanon 24
زلزال جديد ضرب شمال اليابان.. وتحذير من تسونامي
13/12/2025 14:29:32
13/12/2025 14:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 6,5 يضرب اندونيسا.. ولا تحذير من تسونامي إلى الآن
Lebanon 24
زلزال بقوة 6,5 يضرب اندونيسا.. ولا تحذير من تسونامي إلى الآن
13/12/2025 14:29:32
13/12/2025 14:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة قريبة من الحدود الأرمينية الجورجية
Lebanon 24
زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة قريبة من الحدود الأرمينية الجورجية
13/12/2025 14:29:32
13/12/2025 14:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: زلزال بقوة 6.5 على مقياس ريختر يضرب منطقة هوكايدو في اليابان
Lebanon 24
المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: زلزال بقوة 6.5 على مقياس ريختر يضرب منطقة هوكايدو في اليابان
13/12/2025 14:29:32
13/12/2025 14:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
البحر الأسود
الأناضول
جنوب غرب
التركية
نيويورك
الرئيسي
الكوارث
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزنها 800 كغ.. الصين تختبر طائرة مسيّرة جديدة
Lebanon 24
وزنها 800 كغ.. الصين تختبر طائرة مسيّرة جديدة
07:15 | 2025-12-13
13/12/2025 07:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: البحر الأسود لا يجب أنّ يكون ساحة حرب
Lebanon 24
أردوغان: البحر الأسود لا يجب أنّ يكون ساحة حرب
06:42 | 2025-12-13
13/12/2025 06:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تهاجم أهدافا أوكرانية بصواريخ فرط صوتية
Lebanon 24
روسيا تهاجم أهدافا أوكرانية بصواريخ فرط صوتية
06:29 | 2025-12-13
13/12/2025 06:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
من شركات عالميّة... الهند تستقبل 50 مليار دولار في 24 ساعة
Lebanon 24
من شركات عالميّة... الهند تستقبل 50 مليار دولار في 24 ساعة
06:08 | 2025-12-13
13/12/2025 06:08:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إبنة ترامب برفقة إبنها اللبنانيّ في البيت الأبيض
Lebanon 24
بالصور... إبنة ترامب برفقة إبنها اللبنانيّ في البيت الأبيض
05:54 | 2025-12-13
13/12/2025 05:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
11:16 | 2025-12-12
12/12/2025 11:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
08:12 | 2025-12-12
12/12/2025 08:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
09:00 | 2025-12-12
12/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
00:53 | 2025-12-13
13/12/2025 12:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:15 | 2025-12-13
وزنها 800 كغ.. الصين تختبر طائرة مسيّرة جديدة
06:42 | 2025-12-13
أردوغان: البحر الأسود لا يجب أنّ يكون ساحة حرب
06:29 | 2025-12-13
روسيا تهاجم أهدافا أوكرانية بصواريخ فرط صوتية
06:08 | 2025-12-13
من شركات عالميّة... الهند تستقبل 50 مليار دولار في 24 ساعة
05:54 | 2025-12-13
بالصور... إبنة ترامب برفقة إبنها اللبنانيّ في البيت الأبيض
05:40 | 2025-12-13
بعد تجريده من ألقابه.. الأمير أندرو وزوجته السابقة شاركا في مناسبة عائلية
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
13/12/2025 14:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
13/12/2025 14:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
13/12/2025 14:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24