تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تحذير جديد من زلزال مدمر قد يضرب اسطنبول

Lebanon 24
13-12-2025 | 02:22
A-
A+
Doc-P-1454527-639012146601537994.webp
Doc-P-1454527-639012146601537994.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times الأميركية إلى خطر كبير يهدد مدينة اسطنبول التركية، مسلطاً الضوء على أن "شيئاً مرعباً يحدث في أعماق بحر مرمرة".
وأفاد التحليل بأن خط الصدع تحت البحر، الذي يربط البحر الأسود ببحر إيجة، يواجه ضغطاً متزايداً.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن دراسة جديدة نُشرت في مجلة "ساينس" Science، أشارت إلى نمط مقلق، حيث إنه في العشرين عاماً الماضية، وقعت زلازل متزايدة الشدة بالمنطقة، وهي تتحرك بانتظام نحو الشرق.
ويشير التحليل إلى أن الزلازل القوية تتجه نحو منطقة مغلقة يبلغ طولها من 15 إلى 21 كيلومتراً، يسميها العلماء "صدع مرمرة الرئيسي"، الواقع تحت سطح البحر جنوب غرب اسطنبول، وهي منطقة هادئة بشكل مثير للريبة منذ زلزال عام 1766 الذي بلغت قوته 7.1 درجة.

ونقل التقرير عن العالم جوديث هوبارد من "جامعة كورنيل" تحذيره من أن زلزالاً كبيراً جداً بالقرب من اسطنبول "قد يؤدي إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث".

وحذر تقرير الصحيفة من أنه إذا استمر ذلك النمط وحدث تمزق في تلك المنطقة، فإنه قد يؤدي إلى زلزال بقوة 7 درجات أو أكثر في المدينة التي يقطنها 16 مليون نسمة.

وقد لاحظت الدراسة الجديدة تسلسلاً لافتاً لأربعة زلازل متوسطة الشدة، كان آخرها زلزال بقوة 6.2 درجة في نيسان 2025 شرق خط الصدع مباشرة. وتشير الدراسة إلى أن الزلزال القادم قد يكون أقوى من سابقه وقد يقع تحت اسطنبول مباشرة.
وعلى الرغم من أن بعض العلماء يرون أن ذلك التسلسل قد يكون مجرد مصادفة، إلا أن الإجماع العلمي يؤكد أن "زلزالاً مدمراً قادم" نتيجة لتراكم الضغط الخطير على صدع شمال الأناضول.

وقالت عالمة الزلازل باتريشيا مارتينيز-غارزون، إحدى المشاركين في الدراسة الجديدة، إن تركيز الجهود يجب أن يكون على "الكشف المبكر عن أي إشارات تدل على شيء غير عادي، وعلى التخفيف من آثاره"، إلا أنها شددت على أن الزلازل "لا يمكن التنبؤ بها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زلزال جديد ضرب شمال اليابان.. وتحذير من تسونامي
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 6,5 يضرب اندونيسا.. ولا تحذير من تسونامي إلى الآن
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة قريبة من الحدود الأرمينية الجورجية
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: زلزال بقوة 6.5 على مقياس ريختر يضرب منطقة هوكايدو في اليابان
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

البحر الأسود

الأناضول

جنوب غرب

التركية

نيويورك

الرئيسي

الكوارث

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:15 | 2025-12-13
Lebanon24
06:42 | 2025-12-13
Lebanon24
06:29 | 2025-12-13
Lebanon24
06:08 | 2025-12-13
Lebanon24
05:54 | 2025-12-13
Lebanon24
05:40 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24