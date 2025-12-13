تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

لأول مرة منذ احتجاجات عام 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين

Lebanon 24
13-12-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1454532-639012151271454815.webp
Doc-P-1454532-639012151271454815.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت وسائل إعلام رسمية إن إيران سترفع اليوم السبت سعر البنزين المدعوم بشدة أمام الفئات ذات الاستهلاك المرتفع في ظل سعيها للسيطرة على الطلب المتزايد على الوقود دون إثارة غضب شعبي.

وأجلت إيران لفترة طويلة مقترحات زيادة أسعار الوقود، وهي من بين الأدنى في العالم، وسط مخاوف واضحة من أن ذلك قد يتسبب في تكرار الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها في عام 2019 قبل السيطرة عليها.

وذكر التلفزيون الرسمي أمس الجمعة أن الحكومة ستطبق سعرا أعلى يبلغ 50 ألف ريال إيراني للتر الواحد (أربعة سنتات وفقا لسعر السوق الحرة) اعتبارا من منتصف ليل الجمعة لمعظم المستهلكين الذين يحتاجون إلى أكثر من 160 لترا شهريا، وفق ما نقلته "رويترز".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ احتجاجات عام
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا تقرر تعديل أسعار البنزين والغاز والمازوت
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"يوتيوب" يعيد إطلاق خاصية تخلى عنها في عام 2019
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة منذ تموز الماضي... موسيالا في الملعب
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

رويترز

بيرة

إيرا

ريال

زايد

ما ن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:15 | 2025-12-13
Lebanon24
06:42 | 2025-12-13
Lebanon24
06:29 | 2025-12-13
Lebanon24
06:08 | 2025-12-13
Lebanon24
05:54 | 2025-12-13
Lebanon24
05:40 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24