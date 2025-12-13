لأول مرة منذ احتجاجات عام 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين

قالت وسائل إعلام رسمية إن سترفع اليوم السبت سعر البنزين المدعوم بشدة أمام الفئات ذات الاستهلاك المرتفع في ظل سعيها للسيطرة على الطلب المتزايد على الوقود دون إثارة غضب شعبي.



وأجلت إيران لفترة طويلة مقترحات زيادة أسعار الوقود، وهي من بين الأدنى في العالم، وسط مخاوف واضحة من أن ذلك قد يتسبب في تكرار الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها في عام 2019 قبل السيطرة عليها.



وذكر التلفزيون الرسمي أمس الجمعة أن الحكومة ستطبق سعرا أعلى يبلغ 50 ألف إيراني للتر الواحد (أربعة سنتات وفقا لسعر السوق الحرة) اعتبارا من منتصف ليل الجمعة لمعظم المستهلكين الذين يحتاجون إلى أكثر من 160 لترا شهريا، وفق ما نقلته " ".

