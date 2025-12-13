تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

بعد وفاة طفلة جوعا في عام 2022.. القضاء الأميركي يتوصل لتسوية بقيمة 31.5 مليون دولار

Lebanon 24
13-12-2025 | 02:29
تم التوصل في دعوى قضائية بشأن وفاة فتاة (11 عاما) في ولاية كاليفورنيا الأميركية، تردد أنها تعرضت للتعذيب والتجويع على يد عائلتها بالتبني، أمس الجمعة إلى تسوية بقيمة إجمالية قدرها 31.5 مليون دولار، من مدينة ومقاطعة سان دييغو بالإضافة إلى مجموعات أخرى.

وتم رفع الدعوى نيابة عن شقيقتين أصغر من أرابيلا ماكورماك التي توفيت في آب 2022.

وكانت الفتاتان في السادسة والسابعة في ذلك الوقت.

وتواجه أمهم بالتبني ليتيشيا ماكورماك ووالديها أديلا وستانلي توم اتهامات بالقتل والتآمر وإساءة معاملة الأطفال والتعذيب.

وقد ردوا على الاتهامات بتأكيد أنهم غير مذنبين في كل التهم المنسوبة إليهم ولا تزال قضيتهم الجنائية مستمرة.

وزعمت الدعوى القضائية وجود فشل منهجي في جميع أنحاء المدينة والعديد من الوكالات والمنظمات بسبب عدم الإبلاغ عن إساءة معاملة أرابيلا ماكورماك.

وقال كريج ماكليلان محامي الشقيقتين إن التسوية تشمل 10 ملايين دولار من مدينة سان دييغو و10 ملايين دولار من مقاطعة سان دييغو و8.5 مليون دولار من أكاديمية باسيفيك كوست و3 ملايين دولار من "روك تشيرش".






