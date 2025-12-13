كمبوديا تكشف استمرار "قنابل تايلاند"

ذكرت كمبوديا، أن تايلاند واصلت إلقاء قنابل على أراضيها، على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي عن اتفاق الجارتين على وقف إطلاق النار.





وقالت في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، : "لم توقف القوات التايلاندية القصف بعد، ومازالت تواصل القصف".



وقال رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول لوسائل الإعلام المحلية إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الصراع الحدودي.

