قتلى بهجوم مسيّرة أوكرانية على مقاطعة روسية

أعلنت سلطات مقاطعة الروسية مقتل شخصين في بعد تعرضها ليلا لهجوم بطائرات مسيّرة.



وقال حاكم ساراتوف عبر " " السبت أن هجوم طائرات مسيّرة ألحق أضرارا بعدة شقق في مبنى سكني، حيث وصلت فرق الطوارئ إلى الموقع للتعامل مع آثار الهجوم.



وذكر الحاكم أن "هناك قتيلين"، مضيفا أنه تضررت أيضا عدة نوافذ زجاجية في روضة أطفال وعيادة طبية كانتا خاليتين من الناس لحظة وقوع الهجوم.



وذكرت أن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت 28 مسيّرة أوكرانية فوق ساراتوف خلال الليلة الماضية.









