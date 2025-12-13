تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
11
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تستهدف عصابات المخدرات.. ترامب يُهدد بشن ضربات برية "قريبا" في أميركا اللاتينية
Lebanon 24
13-12-2025
|
04:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن
الولايات المتحدة
ستبدأ شن ضربات برية تستهدف عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.
وقال
ترامب
للصحفيين أمس الجمعة في
المكتب البيضاوي
: "لقد تمكّنا من إيقاف 96 بالمئة من عمليات تهريب المخدرات
عبر البحر
، والآن سنبدأ بالهجوم برا، وهو أسهل بكثير، وسيبدأ ذلك قريبا".
وأوضحت وكالة "
بلومبرغ
" أن ترامب رفض مرة أخرى تقديم تفاصيل حول متى وأين سيبدأ تصعيد حملته العسكرية فعليا، أو ما إذا كان بإمكان الدول القيام بأي شيء لتجنب الضربات البرية.
وكان الرئيس الأميركي قد تعهّد لعدة أيام بتوسيع نطاق حملته، وذلك بعد أن شن
البنتاغون
سلسلة من الهجمات على ما تصفه
واشنطن
بقوارب تهريب المخدرات في المياه الدولية قبالة سواحل أميركا الجنوبية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: الضربات البرية التي تستهدف تهريب المخدرات ستبدأ قريباً
Lebanon 24
ترامب: الضربات البرية التي تستهدف تهريب المخدرات ستبدأ قريباً
13/12/2025 14:30:05
13/12/2025 14:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سنستهدف شحنات المخدرات الفنزويلية البرية قريباً
Lebanon 24
ترامب: سنستهدف شحنات المخدرات الفنزويلية البرية قريباً
13/12/2025 14:30:05
13/12/2025 14:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أفكر بتوجيه غارات على الأراضي الفنزويلية تستهدف عصابات المخدرات
Lebanon 24
ترامب: أفكر بتوجيه غارات على الأراضي الفنزويلية تستهدف عصابات المخدرات
13/12/2025 14:30:05
13/12/2025 14:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون: وصول حاملة طائرات أميركية إلى سواحل أميركا اللاتينية لتنفيذ عمليات لمكافحة المخدرات
Lebanon 24
البنتاغون: وصول حاملة طائرات أميركية إلى سواحل أميركا اللاتينية لتنفيذ عمليات لمكافحة المخدرات
13/12/2025 14:30:05
13/12/2025 14:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
المكتب البيضاوي
دونالد ترامب
البنتاغون
عبر البحر
بلومبرغ
بنتاغون
بات بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزنها 800 كغ.. الصين تختبر طائرة مسيّرة جديدة
Lebanon 24
وزنها 800 كغ.. الصين تختبر طائرة مسيّرة جديدة
07:15 | 2025-12-13
13/12/2025 07:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: البحر الأسود لا يجب أنّ يكون ساحة حرب
Lebanon 24
أردوغان: البحر الأسود لا يجب أنّ يكون ساحة حرب
06:42 | 2025-12-13
13/12/2025 06:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تهاجم أهدافا أوكرانية بصواريخ فرط صوتية
Lebanon 24
روسيا تهاجم أهدافا أوكرانية بصواريخ فرط صوتية
06:29 | 2025-12-13
13/12/2025 06:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
من شركات عالميّة... الهند تستقبل 50 مليار دولار في 24 ساعة
Lebanon 24
من شركات عالميّة... الهند تستقبل 50 مليار دولار في 24 ساعة
06:08 | 2025-12-13
13/12/2025 06:08:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إبنة ترامب برفقة إبنها اللبنانيّ في البيت الأبيض
Lebanon 24
بالصور... إبنة ترامب برفقة إبنها اللبنانيّ في البيت الأبيض
05:54 | 2025-12-13
13/12/2025 05:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
11:16 | 2025-12-12
12/12/2025 11:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
08:12 | 2025-12-12
12/12/2025 08:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
09:00 | 2025-12-12
12/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
00:53 | 2025-12-13
13/12/2025 12:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:15 | 2025-12-13
وزنها 800 كغ.. الصين تختبر طائرة مسيّرة جديدة
06:42 | 2025-12-13
أردوغان: البحر الأسود لا يجب أنّ يكون ساحة حرب
06:29 | 2025-12-13
روسيا تهاجم أهدافا أوكرانية بصواريخ فرط صوتية
06:08 | 2025-12-13
من شركات عالميّة... الهند تستقبل 50 مليار دولار في 24 ساعة
05:54 | 2025-12-13
بالصور... إبنة ترامب برفقة إبنها اللبنانيّ في البيت الأبيض
05:40 | 2025-12-13
بعد تجريده من ألقابه.. الأمير أندرو وزوجته السابقة شاركا في مناسبة عائلية
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
13/12/2025 14:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
13/12/2025 14:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
13/12/2025 14:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24