تستهدف عصابات المخدرات.. ترامب يُهدد بشن ضربات برية "قريبا" في أميركا اللاتينية

أكد الرئيس الأميركي أن ستبدأ شن ضربات برية تستهدف عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.



وقال للصحفيين أمس الجمعة في : "لقد تمكّنا من إيقاف 96 بالمئة من عمليات تهريب المخدرات ، والآن سنبدأ بالهجوم برا، وهو أسهل بكثير، وسيبدأ ذلك قريبا".



وأوضحت وكالة " " أن ترامب رفض مرة أخرى تقديم تفاصيل حول متى وأين سيبدأ تصعيد حملته العسكرية فعليا، أو ما إذا كان بإمكان الدول القيام بأي شيء لتجنب الضربات البرية.



وكان الرئيس الأميركي قد تعهّد لعدة أيام بتوسيع نطاق حملته، وذلك بعد أن شن سلسلة من الهجمات على ما تصفه بقوارب تهريب المخدرات في المياه الدولية قبالة سواحل أميركا الجنوبية.









