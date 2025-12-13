تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تستهدف عصابات المخدرات.. ترامب يُهدد بشن ضربات برية "قريبا" في أميركا اللاتينية

Lebanon 24
13-12-2025 | 04:04
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ شن ضربات برية تستهدف عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.

وقال ترامب للصحفيين أمس الجمعة في المكتب البيضاوي: "لقد تمكّنا من إيقاف 96 بالمئة من عمليات تهريب المخدرات عبر البحر، والآن سنبدأ بالهجوم برا، وهو أسهل بكثير، وسيبدأ ذلك قريبا".

وأوضحت وكالة "بلومبرغ" أن ترامب رفض مرة أخرى تقديم تفاصيل حول متى وأين سيبدأ تصعيد حملته العسكرية فعليا، أو ما إذا كان بإمكان الدول القيام بأي شيء لتجنب الضربات البرية.

وكان الرئيس الأميركي قد تعهّد لعدة أيام بتوسيع نطاق حملته، وذلك بعد أن شن البنتاغون سلسلة من الهجمات على ما تصفه واشنطن بقوارب تهريب المخدرات في المياه الدولية قبالة سواحل أميركا الجنوبية.



