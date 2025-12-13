تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
11
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حظر تجول في مناطق كولومبية.. اليكم ما فعله "جيش التحرير الوطني"
Lebanon 24
13-12-2025
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت جماعة "جيش التحرير الوطني" الكولومبية التي تسيطر على مناطق إنتاج للكوكايين، فرض حظر تجول لثلاثة أيام على سكان هذه المناطق ابتداء من الأحد، مبررة ذلك بـ"تهديدات التدخل الإمبريالي" التي أطلقها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وكان الرئيس الأميركي حذر من أن دولا منتجة للكوكايين في أميركا اللاتينية قد "تتعرض للهجوم"، مستهدفا تحديدا
كولومبيا
التي قال إنها "تصنع الكوكايين" و"تبيعه لنا".
كما نشر
ترامب
قوات عسكرية كبيرة في البحر الكاريبي، قبالة سواحل
فنزويلا
، الدولة التي يرأسها
نيكولاس مادورو
ويتهمها ترامب بالضلوع في تهريب المخدرات.
وفي كولومبيا، أعلن "جيش التحرير الوطني" (ELN) مساء الجمعة أنه سيجري مناورات عسكرية "للدفاع" عن البلاد، وسيفرض قيودا على حركة السكان ابتداء من الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش الأحد وحتى الساعة نفسها من يوم الأربعاء.
ويهدف ذلك إلى "منع وقوع حوادث" بين المدنيين والعسكريين.
وقالت هذه الجماعة المسلحة اليسارية المتطرفة التي نشأت عام 1964 مستلهمة نشاطها من القائد الثوري الأرجنتيني إرنستو "تشي" غيفارا، "نحن، القوات الشعبية الكولومبية، نعارض تهديدات التدخل الإمبريالي في بلادنا، وهي مرحلة جديدة من خطة ترامب الاستعمارية الجديدة" التي "تهدف إلى تكثيف نهب" "الموارد الطبيعية".
وتنشط هذه الجماعة التي تضم نحو 5800 عضو، في أكثر من 20% من بلديات كولومبيا التي يزيد عددها عن 1100، وفق مركز أبحاث "إنسايت كرايم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يفرض حظر تجول في 5 مناطق بالضفة الغربية من بينها طمون وطوباس
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يفرض حظر تجول في 5 مناطق بالضفة الغربية من بينها طمون وطوباس
13/12/2025 14:30:07
13/12/2025 14:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الكولومبي يتهم واشنطن بتنفيذ "إعدامات" في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي
Lebanon 24
الرئيس الكولومبي يتهم واشنطن بتنفيذ "إعدامات" في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي
13/12/2025 14:30:07
13/12/2025 14:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بأنه "زعيم عصابات مخدرات"
Lebanon 24
ترامب يصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بأنه "زعيم عصابات مخدرات"
13/12/2025 14:30:07
13/12/2025 14:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فنزويلا تعلن دعمها لكولومبيا ضد "ضغوط" واشنطن
Lebanon 24
فنزويلا تعلن دعمها لكولومبيا ضد "ضغوط" واشنطن
13/12/2025 14:30:07
13/12/2025 14:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نيكولاس مادورو
دونالد ترامب
الأرجنتين
أرجنتيني
كولومبيا
من بلدي
فنزويلا
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزنها 800 كغ.. الصين تختبر طائرة مسيّرة جديدة
Lebanon 24
وزنها 800 كغ.. الصين تختبر طائرة مسيّرة جديدة
07:15 | 2025-12-13
13/12/2025 07:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: البحر الأسود لا يجب أنّ يكون ساحة حرب
Lebanon 24
أردوغان: البحر الأسود لا يجب أنّ يكون ساحة حرب
06:42 | 2025-12-13
13/12/2025 06:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تهاجم أهدافا أوكرانية بصواريخ فرط صوتية
Lebanon 24
روسيا تهاجم أهدافا أوكرانية بصواريخ فرط صوتية
06:29 | 2025-12-13
13/12/2025 06:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
من شركات عالميّة... الهند تستقبل 50 مليار دولار في 24 ساعة
Lebanon 24
من شركات عالميّة... الهند تستقبل 50 مليار دولار في 24 ساعة
06:08 | 2025-12-13
13/12/2025 06:08:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إبنة ترامب برفقة إبنها اللبنانيّ في البيت الأبيض
Lebanon 24
بالصور... إبنة ترامب برفقة إبنها اللبنانيّ في البيت الأبيض
05:54 | 2025-12-13
13/12/2025 05:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
11:16 | 2025-12-12
12/12/2025 11:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
08:12 | 2025-12-12
12/12/2025 08:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
09:00 | 2025-12-12
12/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
00:53 | 2025-12-13
13/12/2025 12:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:15 | 2025-12-13
وزنها 800 كغ.. الصين تختبر طائرة مسيّرة جديدة
06:42 | 2025-12-13
أردوغان: البحر الأسود لا يجب أنّ يكون ساحة حرب
06:29 | 2025-12-13
روسيا تهاجم أهدافا أوكرانية بصواريخ فرط صوتية
06:08 | 2025-12-13
من شركات عالميّة... الهند تستقبل 50 مليار دولار في 24 ساعة
05:54 | 2025-12-13
بالصور... إبنة ترامب برفقة إبنها اللبنانيّ في البيت الأبيض
05:40 | 2025-12-13
بعد تجريده من ألقابه.. الأمير أندرو وزوجته السابقة شاركا في مناسبة عائلية
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
13/12/2025 14:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
13/12/2025 14:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
13/12/2025 14:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24