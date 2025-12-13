وسط قلق أممي إزاء التوتر مع إثيوبيا.. إريتريا تنسحب من منظمة "إيجاد"

أعلنت إريتريا انسحابها من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، متهمةً التكتل الإقليمي لدول شرق بالعمل ضد مصالحها.



وفي سياق متصل، أعربت عن قلقها إزاء تصاعد التوترات بين إريتريا وأثيوبيا، اللتين أبرمتا اتفاق سلام قبل 25 عاماً.

وأفادت في بيان صدر، الجمعة، بأنها تنسحب "من منظمة فقدت ولايتها القانونية وسلطتها، ولا تقدم أية فائدة استراتيجية واضحة لجميع أصحاب المصلحة المشتركين، وتفشل في المساهمة بشكل جوهري في استقرار المنطقة".



يذكر أن إريتريا انسحبت من "إيجاد" في عام 2003، قبل أن تعود للانضمام إليها قبل عامين.