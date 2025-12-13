وفاة عائلة مصريّة بأكملها... هذا ما حصل خلال نوم أفرادها

لقيت أسرة مكونة من الاب والوالدة و3 أبناء حتفها، اختناقاً أثناء نومهم إثر تسرب غاز داخل شقتهم السكنية في منطقة في ولاق الدكرور في محافظة .





وتمّ نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف لبدء التحقيقات. (العربية)

