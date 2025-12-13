بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية.. أكثر من ألف قتيل ومليون نازح في إندونيسيا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت أخيرا إلى 1003، فيما لا يزال 218 شخصا في عداد المفقودين، وفق ما أعلنت السبت.



وقالت الوكالة إنّ الفيضانات التي ضربت مقاطعات شمال وغرب وآتشيه قبل أسبوعين أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 5400 شخص، بينما لا يزال 1,2 مليون نسمة يقيمون في ملاجئ موقتة. (العربية)

