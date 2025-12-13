تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
|
Advertisement

إقتصاد

من شركات عالميّة... الهند تستقبل 50 مليار دولار في 24 ساعة

Lebanon 24
13-12-2025 | 06:08
Doc-P-1454620-639012282275668853.png
Doc-P-1454620-639012282275668853.png photos 0
استقبلت الهند خلال 24 ساعة فقط، استثمارات تتجاوز 50 مليار دولار من "أمازون" و"مايكروسوفت"، في قفزة استثمارية كبيرة في دولة تُعتبر "ناشئة".

كذلك، تستعدّ "غوغل" لضخ 15 مليار دولار إضافية، بينما شركات الذكاء الاصطناعي مثل "ChatGPT" و"Perplexity" تفتح أدواتها أمام ملايين الهنود مجاناً. (العربية)
 
 
 
