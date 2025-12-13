من شركات عالميّة... الهند تستقبل 50 مليار دولار في 24 ساعة

استقبلت خلال 24 ساعة فقط، استثمارات تتجاوز 50 مليار دولار من "أمازون" و" "، في قفزة استثمارية كبيرة في دولة تُعتبر "ناشئة".



كذلك، تستعدّ " " لضخ 15 مليار دولار إضافية، بينما شركات مثل "ChatGPT" و"Perplexity" تفتح أدواتها أمام ملايين الهنود مجاناً. (العربية)