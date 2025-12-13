الملكة رانيا تنشر صورة عائلية جديدة... شاهدوها

نشرت ، صورة جديدة عبر حسابها على " "، للعائلة بحضور الملك عبدالله الثاني.



وعلقت على الصورة قائلة: "أمنياتنا لكم بعام جديد يحمل السلام وتمتد فيه أغصان الأمل بين الأجيال".