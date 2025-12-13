إستشهاد مسؤول في "كتائب القسام"... هذه هويته

استشهد فلسطينيان، أحدهما مسؤول عسكري بارز في ، الجناح العسكري لحركة " ".



وفي هذا السياق، أفادت مصادر فلسطينية بأن وهو مسؤول في جهاز الاستخبارات التابع لـ" القسام"، استشهد متأثرًا بإصابته قبل نحو 10 أيام، بعد أن استهدفه الجيش في منطقة المواصي جنوبي . (ارم نيوز)

