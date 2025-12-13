شخصيّة بارزة... من استهدفت إسرائيل في حركة "حماس" اليوم؟

أعلن الجيش أنه استهدف رائد سعد، نائب قائد الجناح العسكري لحماس، بغارة شنتها مسيّرة إسرائيلية على سيارة على طريق الرشيد في غزة.

وأضاف: "القيادي المستهدف كان يقوم بمحاولات إعادة إعمار وإنتاج وسائل قتالية في صفوف ".

ووفقاً لمصادر "العربية"، فإن القيادي بالقسام رائد سعد هو الرجل الثاني في حماس بعد .

من جانبها، أفادت القناة 12 أن رائد سعد هو أحد المخططين لأحداث 7 تشرين الأول وكان من أقرب الأشخاص إلى والضيف.