عربي-دولي
إطلاق نار وتحليق طائرات... ما حصل في مدينة سوريّة أثار حالة من القلق
Lebanon 24
13-12-2025
|
08:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد
المرصد السوري لحقوق الإنسان
، عن سماع أصوات إطلاق رصاص في
مدينة تدمر
تزامنا مع زيارة وفد من
التحالف الدولي
.
وأضاف المرصد أنّ المنطقة شهدت أيضاً تحليقا مكثفا لطائرات أميركية واستنفارا أمنيا.
وبحسب مصادر المرصد، جاء هذا التطوّر عقب مغادرة وفد أميركي المنطقة بصورة عاجلة، بينما أثار التحليق المنخفض للطيران حالة من القلق لدى بعض السكان. (روسيا اليوم)
Advertisement
