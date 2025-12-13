بالفيديو... العثور على حطام طائرة اختفت مع ركابها قبل 50 عاماً

عثر فريق بحث تطوعي بوساطة طائرة " " مائية، على حطام معدني في قاع في إسطنبول، يُعتقد أنه لطائرة ركاب سقطت عام 1975وظل مصير ركابها الـ42 مجهولاً.



وكانت الطائرة المدنية آتية من إزمير عندما سقطت في البحر قبيل الوصول لمطار إسطنبول لسبب غامض، ولم يعثر على الصندوقين الأسودين، وظلت جثث ركابها في البحر كلّ تلك السنين. (ارم نيوز)





