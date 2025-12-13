إسرائيل مُنشغلة بلبنان... هل ستندلع حرب جديدة بين إيران وتل أبيب؟

ذكر موقع " " أن صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري ، استبعدت اندلاع حرب جديدة بين وإسرائيل في المدى المنظور، معتبرةً أن المعطيات العسكرية والإقليمية الراهنة لا تدعم سيناريو مواجهة وشيكة بين الطرفين.



وذكرت الصحيفة، في مقال تحليلي أن الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً كشفت عن تراجع قدرة على تحصين جبهتها الداخلية، بعد أن طالت الهجمات العمق ، ما شكّل عامل ردع جديداً قلّص هامش المغامرة العسكرية لدى .

وأضافت أن تعاظم القدرات الدفاعية والهجومية الإيرانية وارتفاع مستوى الجاهزية بعد المواجهة الأخيرة، جعلا كلفة أي حرب جديدة مرتفعة وغير مضمونة النتائج بالنسبة لإسرائيل، خاصة في ظل تراجع فاعلية التفوق الجوي الإسرائيلي أمام الصواريخ الإيرانية.



وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل فشلت كذلك في الرهان على إحداث اضطرابات داخلية في إيران خلال الحرب السابقة، مؤكدة أن ما حدث كان عكس ذلك، إذ عززت المواجهة حالة التماسك الوطني.



وربطت الصحيفة تراجع احتمالات الحرب بانشغال إسرائيل بملفات إقليمية معقّدة، من بينها وغزة والعراق، وعدم تحقيق أهدافها في إضعاف قوى ، فضلاً عن تنامي والدولي مع بعد توقف القتال.



وختمت الصحيفة بالتأكيد على أن الصراع مع إسرائيل يظل صراعاً مفتوحاً بطبيعته، إلا أن اندلاع حرب جديدة في الظروف الحالية يُعد احتمالاً ضعيفاً، مع التشديد في الوقت ذاته على ضرورة استمرار الاستعداد العسكري تحسبًا لأي تطورات مفاجئة.