إسرائيل استهدفت الرجل الثاني في "حماس".. معلومات مهمّة عن القيادي البارز رائد سعد

ذكرت "العربية"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت بأربعة صواريخ القيادي البارز في " " رائد سعد، على طريق الرشيد غرب مدينة غزة.



ويُعدّ سعد من قدامى قادة الجناح العسكري لحركة " "، وشغل حتى قبل عدة سنوات منصب رئيس جناح العمليات. وهو الذي كتب وخطّط خطة "سور أريحا"، الخطة الرامية إلى حسم المواجهة مع فرقة غزة، والتي نفذتها حماس في 7 تشرين الاول.



وبعد عملية "حارس الأسوار" عام 2021، أقاله من منصب رئيس جناح العمليات في حماس، وانتقل بعدها إلى مناصب أخرى ضمن قيادة الجناح العسكري.



ويتولى سعد حاليا مسؤولية إنتاج السلاح وإعادة بناء وتعزيز القدرات العسكرية للجناح العسكري لحماس، ويُعتبر الشخصية الثانية من حيث الأهمية في "القسام" داخل غزة، بعد عزّ الدين الحداد، قائد الجناح العسكري.



وحاولت اغتياله خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك محاولتان خلال الأسبوعين الماضيين لم تكتملا، وتم إلغاء العمليتين في الدقائق الأخيرة.



ونجا سعد أيضًا من عدة محاولات اغتيال خلال الحرب. وفي أكثر من مرة كانت على قناعة بأنه بات في مرماها.



وتم التداول باسمه قبل نحو شهرين، عندما أمهل الرئيس الأميركي حماس ما بين 3 إلى 4 أيام لتسليم ردها على "خطة السلام" التي طرحها حول غزة.



وبحسب مصدر إسرائيلي، فإن الشخصية الأبرز التي كان من المتوقع أن تحسم الأمر في حينه هي: رائد سعد، أحد أكبر قادة الجناح العسكري لحماس في غزة، ويتمتع بثقل كبير.



كما أوضح أن سعد يعتبر شخصية محورية خصوصا في تطوير عقيدة القتال لدى قوات الحركة.



كذلك لفت إلى أن سعد يقف وراء أساليب تشغيل السلاح من بناء منظومة الصواريخ، وتشغيل الصواريخ المضادة للدروع، إلى القتال عبر الأنفاق. (العربية)

