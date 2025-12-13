إصابات في صفوف الجيشين السوريّ والأميركيّ... تفاصيل إضافية عما حدث في تدمر

تعرضت وقوات أميركية لإطلاق نار قرب ، خلال جولة ميدانية مشتركة.



ونقلت وكالة " " عن مصدر أمنيّ قوله، إنّ "الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأميركية، فيما قُتل مطلق النار، من دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته".



وأضاف المصدر الأمني أنّ "مروحيات أميركية نقلت المصابين في هجوم تدمر إلى قاعدة التنف". (العربية)

