بعد اغتيال "الرجل الثاني".. حماس تصدر بيانا

سنتحرك في كل مكان نرصد فيه محاولة تقوم به حماس لاعادة اعمار قدراتها.

لن نسمح لاعدائنا ان يعيدوا اعمار قوتهم حيث سنبقى ملتزمين باتفاق وقف النار.

(فيديو من عملية على الإرهابي المدعو رائد سعد قائد ركن التصنيع في حماس) pic.twitter.com/MOaq267Ltn — (@AvichayAdraee) December 13, 2025

وقالت الحركة في بيان إن استمرار الجيش في "جرائمه" في ، وآخرها قصف السيارة غرب المدينة، يشكل تمادياً في "الخرق الإجرامي" لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع وفق خطة الرئيس الأميركي ، ويعكس "محاولة متعمدة لتقويض الاتفاق وإفشاله عبر تصعيد الانتهاكات".وأكدت "حماس" أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن نتائج هذه الهجمات، بما في ذلك استهداف المدنيين والناشطين والقيادات، واستمرار الحصار ومنع جهود الإغاثة الإنسانية، داعية الوسطاء والدول الضامنة إلى التدخل العاجل لـ"لجم" الحكومة الإسرائيلية وإلزامها بتعهداتها.في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب "قيادياً بارزاً" في الحركة بمدينة غزة، بينما نقلت إذاعة الجيش عن مصدر مسؤول أن المسيّرة استهدفت رائد سعد، وُصف بأنه الرجل الثاني في "حماس".