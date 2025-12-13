بعد اغتيال "الرجل الثاني".. حماس تصدر بيانا

سنتحرك في كل مكان نرصد فيه محاولة تقوم به حماس لاعادة اعمار قدراتها.
لن نسمح لاعدائنا ان يعيدوا اعمار قوتهم حيث سنبقى ملتزمين باتفاق وقف النار.
(فيديو من عملية القضاء على الإرهابي المدعو رائد سعد قائد ركن التصنيع في حماس) pic.twitter.com/MOaq267Ltn
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 13, 2025
