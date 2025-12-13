مع انتهاء ولاية "يونامي".. غوتيريش يتحدّث عن "فصل جديد" في علاقة العراق بالأمم المتحدة

تقترب بعثة لمساعدة "يونامي"، التي أُنشئت عام 2003 بعد سقوط نظام صدام حسين، من إنهاء ولايتها في 31 كانون الأول، لتعود علاقة العراق بالأمم المتحدة إلى ما وصفه أنطونيو غوتيريش بأنه "وضع طبيعي" بعيداً عن إطار البعثة الخاصة.



غوتيريش أكد أن اليوم يمثّل "فصلاً جديداً"، مشيداً بشجاعة وصمود الذين تجاوزوا عقوداً من العنف والقمع والحرب والإرهاب والطائفية والتدخل الأجنبي، قائلاً إن الشعب ظل متمسكاً ببناء مجتمع سلمي وشامل قائم على سيادة القانون والمؤسسات ، معتبراً أن العراق اليوم "بلد ينعم بالسلام" مع تحسن الأمن ووضوح التوجّه نحو معركة التنمية.



ولفت الأمين العام إلى محطات مفصلية خلال العقدين الماضيين، من صياغة دستور 2005 وإجراء انتخابات وطنية متعاقبة، إلى الهزيمة الإقليمية لتنظيم "داعش"، وتطوير بغداد لعلاقات أقوى مع دول الجوار والمجتمع الدولي.



واستعرض غوتيريش دور "يونامي" في مرافقة الحكومات والبرلمانات المتعاقبة عبر تقديم المشورة في الإصلاحات القضائية والقانونية، وتعزيز حقوق الإنسان، وتوسيع الحيّز المدني للنساء والشباب والأقليات. كما ساهمت البعثة في حشد وتنسيق الدعم لحماية المدنيين وملايين خلال اجتياح "داعش"، وفي رعاية الحوار السياسي وتقاسم السلطة في كركوك، وضمان عودة آمنة للنازحين داخلياً، بمن فيهم العائدون من مخيم الهول وأفراد الطائفة الإيزيدية.



غوتيريش وجّه تحية خاصة لموظفي "يونامي"، واستحضر ضحايا تفجير مقر البعثة في 19 آب 2003 الذي أودى بحياة 22 شخصاً بينهم أول ممثل خاص يقود البعثة سيرجيو فييرا دي ميلو، مؤكداً تكريم إرثهم، ومعرباً عن امتنانه لأعضاء الطاقم الوطني الذين عملوا "عاماً بعد عام لإعادة بناء بلادهم وتعزيزها".



وفي لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، جدّد الأمين العام الأمم المتحدة بدعم جهود تعزيز المؤسسات والحوكمة والمساءلة، وتحسين الخدمات العامة وتنويع الاقتصاد، مؤكداً أن انتهاء مهمة "يونامي" لا يعني نهاية الشراكة، بل انتقالها إلى صيغة طبيعية دائمة، قائلاً إن المنظمة "ستسير دائماً جنباً إلى جنب مع شعب العراق على طريق السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان".



وتوقف غوتيريش عند مبادرة الحكومة بتسمية شارع في بغداد باسم "شارع الأمم المتحدة"، معتبراً أن هذه الخطوة "رمز قوي" لمسار مشترك طويل، ولطريق لا يزال مفتوحاً أمام تعاون مستمر بين العراق والأمم المتحدة.

