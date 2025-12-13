بيلاروسيا تطلق سراح سجناء سياسيين بعد اتفاق مع ترامب

ذكرت إدارة رئيس بقناتها على تطبيق تيليغرام اليوم السبت أن لوكاشينكو أصدر عفوا عن 123 سجينا مقابل رفع الأميركية المفروضة على البوتاس الذي تنتجه بلاده.

وقالت إن من يشملهم العفو ينتمون إلى دول مختلفة وأدينوا بجرائم منها التجسس والإرهاب والتطرف. (رويترز)

