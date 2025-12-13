بعد اغتيال "الرجل الثاني" في حماس.. إسرائيل تهدّد هذه الشخصية الفلسطينية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن معطيات جديدة حول عملية اغتيال رائد سعد، نائب القائد العام لكتائب القسام وأحد أبرز قيادات حركة في مدينة غزة.



ونقلت القناة العبرية "السابعة" عن مسؤول أمني رفيع قوله إن "القوات الجوية، بعد تصفية رائد سعد، الرجل الثاني في حماس والذراع اليمنى لمحمد الضيف، تضع رئيس الجناح العسكري للحركة، عز الدين حداد، ضمن أهدافها المباشرة"، مضيفاً أن "عز الدين حداد في مرمى النيران"، وأنه "عند توفر الفرصة، سيتم عليه حتى خلال فترة وقف إطلاق النار"، في إشارة إلى الإصرار على استمرار سياسة الاغتيالات رغم الاتفاق.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش ، بالتعاون مع "الشاباك"، اغتيال رائد سعد في غزة، وذكرت إذاعة الجيش أن العملية نُفذت بموافقة رئيس الحكومة بنيامين من دون إطلاع مسبقاً.



وأصدر نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بياناً مشتركاً أشارا فيه إلى أن "اغتيال سعد جاء رداً على تفجير حماس لقنبلة أسفرت عن إصابة القوات في وقت سابق في المنطقة الصفراء بقطاع غزة"، وفق ما نقلته هيئة البث الاسرائيلية. (ارم نيوز)

