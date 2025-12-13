اتهام أوكراني لموسكو.. مسيّرة روسية تصيب سفينة تركية في البحر الأسود

اتهمت البحرية باستهداف سفينة شحن تركية في ، اليوم السبت، بواسطة طائرة مسيّرة، على متنها 11 مواطناً تركياً.



وأوضحت في بيان أن الضربة أصابت في عرض البحر السفينة " " أثناء نقلها شحنة من زيت دوار الشمس إلى مصر، من دون تسجيل أي إصابات في الطاقم، مشيرة إلى أن السفينة واصلت إبحارها نحو وجهتها المقررة.



ويأتي هذا التطور غداة ضربة جوية روسية قالت إنها ألحقت أضراراً بسفينة أخرى قرب ميناء أوديسا الأوكراني. (ارم)

