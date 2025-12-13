تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تحذير خطير.. زلزال محتمل وقوي يهدد مدينة إسطنبول!

Lebanon 24
13-12-2025 | 15:29
A-
A+
Doc-P-1454815-639012622014790751.jpg
Doc-P-1454815-639012622014790751.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سلّط تحليل نشرته صحيفة نيويورك تايمز الضوء على الخطر المحدق بمدينة إسطنبول التركية، مشيراً إلى أن نشاطاً غير معتاد يحدث في أعماق بحر مرمرة قد يهدد المدينة بزلزال مدمر.

وأكد التقرير أن خط الصدع تحت بحر مرمرة، الذي يربط بين البحر الأسود وبحر إيجة، يتعرض لضغط متزايد، حيث لاحظ العلماء نمطاً مقلقاً على مدى العشرين عاماً الماضية: زلازل متزايدة الشدة تتحرك تدريجياً نحو الشرق.

وأشار عالم الزلازل ستيفن هيكس من جامعة لندن إلى أن "إسطنبول تتعرض لهجوم"، موضحاً أن منطقة صدع مرمرة الرئيسي، بطول يتراوح بين 15 و21 كيلومتراً جنوب غرب إسطنبول، ظلت هادئة منذ زلزال 1766 الذي بلغت قوته 7.1 درجة، لكنها قد تكون على وشك تمزق يؤدي إلى زلزال بقوة 7 درجات أو أكثر في مدينة يقطنها نحو 16 مليون نسمة.

وقد رصدت الدراسة الجديدة تسلسلاً لأربعة زلازل متوسطة الشدة، كان آخرها زلزال بقوة 6.2 درجة في نيسان 2025 شرق خط الصدع مباشرة، ما يعزز احتمالية أن يكون الزلزال المقبل أقوى ويقع تحت إسطنبول مباشرة.

وعلى الرغم من بعض التحفظات، مثل وجهة نظر جوديث هوبارد من جامعة كورنيل التي تعتبر أن التسلسل قد يكون مصادفة، إلا أن معظم العلماء يتفقون على أن تراكم الضغط على صدع شمال الأناضول يُشير إلى احتمال وقوع زلزال مدمّر.

وأكدت عالمة الزلازل باتريشيا مارتينيز-غارزون على أهمية الكشف المبكر عن أي إشارات غير طبيعية واتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار الزلازل، مشددة على أن هذه الظواهر "لا يمكن التنبؤ بها بدقة".

واختتم التقرير بتحذير الدكتور هوبارد من أن زلزالاً كبيراً قرب إسطنبول قد يتسبب في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير جديد من زلزال مدمر قد يضرب اسطنبول
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6,7 درجات
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار نجمي محتمل.. هل يهدد كوكب الأرض؟
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: حذرنا مسبقا القوات الشريكة في البادية من هجمات محتملة لداعش
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

صحيفة نيويورك تايمز

روسيا اليوم

الأناضول

التركية

نيويورك

الرئيسي

الكوارث

الظواهر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2025-12-14
Lebanon24
02:18 | 2025-12-14
Lebanon24
02:16 | 2025-12-14
Lebanon24
02:03 | 2025-12-14
Lebanon24
01:46 | 2025-12-14
Lebanon24
01:14 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24