عربي-دولي
الخارجية السورية تدين الهجوم الإرهابي بالقرب من تدمر
Lebanon 24
13-12-2025
|
16:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدان
وزير الخارجية السوري
أسعد حسن الشيباني
بشدّة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لمكافحة الإرهاب تضمّ قوات
سورية
وأميركية قرب
مدينة تدمر
في
ريف حمص
، مقدّماً التعازي لعائلات الضحايا وللحكومة والشعب الأميركي، ومتمنّياً الشفاء العاجل للمصابين.
وشهدت المنطقة هجوماً مسلّحاً، مساء السبت، حين فتح أحد المسلحين النار على الدورية خلال جولة ميدانية، ما أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني، إضافة إلى إصابة ثلاثة جنود أميركيين واثنين من عناصر الأمن السوري.
