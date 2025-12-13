الخارجية السورية تدين الهجوم الإرهابي بالقرب من تدمر

أدان بشدّة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لمكافحة الإرهاب تضمّ قوات وأميركية قرب في ، مقدّماً التعازي لعائلات الضحايا وللحكومة والشعب الأميركي، ومتمنّياً الشفاء العاجل للمصابين.



وشهدت المنطقة هجوماً مسلّحاً، مساء السبت، حين فتح أحد المسلحين النار على الدورية خلال جولة ميدانية، ما أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني، إضافة إلى إصابة ثلاثة جنود أميركيين واثنين من عناصر الأمن السوري.

