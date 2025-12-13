تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

قرب البيت الأبيض.. مسيرة احتجاجية جديدة ضد ترامب

Lebanon 24
13-12-2025 | 16:55
Doc-P-1454844-639012670036031822.png
Doc-P-1454844-639012670036031822.png photos 0
تجمع مئات من أنصار حركة "رفض الفاشية" قرب البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، في مسيرة احتجاجية جديدة ضد سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ورفع المشاركون شعارات مناهضة لترامب، بينها "يجب أن يرحل ترامب الآن"، ورددوا أغانٍ احتجاجية على وقع موسيقى حية، فيما حمل كثيرون لافتات تطالب باستقالة الرئيس وتدعو إلى مواجهة ما وصفوه بـ"اليمين المتطرف".

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن أحد المحتجين القادمين من مدينة روانوك في ولاية فرجينيا قوله: "أنا هنا لدعم عزل وإقالة دونالد ترامب من منصب رئيس الولايات المتحدة... أعتقد أنه كان يمارس التحريض على التمرد ضد هذا البلد ويحاول تقويض الديمقراطية التي اعتدنا العيش في ظلالها، ولا أستطيع التغاضي عن ذلك. لهذا جئت إلى هنا. قطعت مئات الأميال لأكون هنا اليوم للتعبير عن استيائي".

ويأتي التحرك امتداداً لاحتجاجات سابقة، إذ سبق أن تجمع نحو ألف أميركي في تشرين الثاني الماضي عند نصب جورج واشنطن القريب من البيت الأبيض، في فعالية نظمتها الحركة نفسها. وكانت قائدة الحركة سام غولدمان قد قالت لـ"ريا نوفوستي" إن الاحتجاجات ستستمر "طالما بقي ترامب في البيت الأبيض".

وتتهم الحركة، وفق ما تذكره على موقعها الإلكتروني، ترامب بقيادة إدارة تصفها بـ"الفاشية" وبفقدان الشرعية، كما تتهمه بانتهاك الدستور الأميركي على خلفية استخدام الحرس الوطني وتشديد سياسة الهجرة. (روسيا اليوم)
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

روسيا اليوم

الديمقراطية

الديمقراطي

ديمقراطي

دونالد

تابع
