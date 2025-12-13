قرب البيت الأبيض.. مسيرة احتجاجية جديدة ضد ترامب

تجمع مئات من أنصار حركة "رفض الفاشية" قرب في العاصمة، في مسيرة احتجاجية جديدة ضد سياسات الرئيس الأميركي .



ورفع المشاركون شعارات مناهضة لترامب، بينها "يجب أن يرحل الآن"، ورددوا أغانٍ احتجاجية على وقع موسيقى حية، فيما حمل كثيرون لافتات تطالب باستقالة الرئيس وتدعو إلى مواجهة ما وصفوه بـ"اليمين المتطرف".



ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن أحد المحتجين القادمين من مدينة روانوك في ولاية فرجينيا قوله: "أنا هنا لدعم عزل وإقالة ترامب من منصب رئيس ... أعتقد أنه كان يمارس التحريض على التمرد ضد هذا البلد ويحاول تقويض التي اعتدنا العيش في ظلالها، ولا أستطيع التغاضي عن ذلك. لهذا جئت إلى هنا. قطعت مئات الأميال لأكون هنا اليوم للتعبير عن استيائي".



ويأتي التحرك امتداداً لاحتجاجات سابقة، إذ سبق أن تجمع نحو ألف أميركي في تشرين الثاني الماضي عند نصب جورج واشنطن القريب من البيت الأبيض، في فعالية نظمتها الحركة نفسها. وكانت قائدة الحركة سام غولدمان قد قالت لـ"ريا نوفوستي" إن الاحتجاجات ستستمر "طالما بقي ترامب في البيت الأبيض".



وتتهم الحركة، وفق ما تذكره على موقعها الإلكتروني، ترامب بقيادة إدارة تصفها بـ"الفاشية" وبفقدان الشرعية، كما تتهمه بانتهاك الدستور الأميركي على خلفية استخدام الحرس الوطني وتشديد سياسة الهجرة. (روسيا اليوم)

