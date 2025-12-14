تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد هجوم تدمر.. توقيف 11 عنصرًا من الأمن العام في سوريا

Lebanon 24
14-12-2025 | 05:17
أفاد مصدر أمني سوري، اليوم الأحد، بأن منفّذ هجوم تدمر كان عنصرًا في جهاز الأمن العام منذ أكثر من عشرة أشهر، لافتًا إلى توقيف أكثر من 11 عنصرًا من الجهاز نفسه وإحالتهم إلى التحقيق.


وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، إن "منفذ هجوم تدمر كان عنصرا في الأمن التابع لوزارة الداخلية السورية منذ أكثر من عشرة أشهر، وعمل مع جهاز الأمن العام في أكثر من مدينة قبل أن يتم نقله إلى مدينة تدمر".



وأضاف: "جرى توقيف أكثر من 11 عنصرا تابعا للأمن العام وإحالتهم للتحقيق بعد الحادثة مباشرة".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24