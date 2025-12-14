بعد هجوم تدمر.. توقيف 11 عنصرًا من الأمن العام في سوريا

أفاد مصدر أمني سوري، اليوم الأحد، بأن منفّذ هجوم تدمر كان عنصرًا في منذ أكثر من عشرة أشهر، لافتًا إلى توقيف أكثر من 11 عنصرًا من الجهاز نفسه وإحالتهم إلى التحقيق.





وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، وفق ما نقلت ، إن "منفذ هجوم تدمر كان عنصرا في الأمن التابع لوزارة الداخلية منذ أكثر من عشرة أشهر، وعمل مع جهاز في أكثر من مدينة قبل أن يتم نقله إلى ".







وأضاف: "جرى توقيف أكثر من 11 عنصرا تابعا للأمن العام وإحالتهم للتحقيق بعد الحادثة مباشرة".

Advertisement