استراليا... هجوم مسلح خلال احتفالات الحانوكا اليهودي يسقط قتلى وعشرات الجرحى

أعلنت الشرطة مقتل 12 شخصا وإصابة 16 على الأقل في إطلاق نار خلال احتفالات بعيد "الحانوكا" اليهودي في منطقة شاطئ بوندي الشهير قرب مدينة سيدني.

وأشارت الشرطة إلى أن من بين القتلى أحد منفذي الهجوم، كما أن شرطيين تصديا للمهاجمين في عداد الجرحى.

وفور الحادث، أعلنت السلطات الأسترالية عن عملية أمنية واسعة النطاق في مدينة سيدني، ولاحقا أعلنت الشرطة الأسترالية اعتقال شخصين.

وأعلنت الاستخبارات الأسترالية أن مستوى التهديد الإرهابي في البلاد لا يزال عند درجة "محتمل"، وذلك في أعقاب الهجوم الذي شهدته سيدني.

وقال المسؤول الأمني إن السلطات تعمل على التحقق من هويات منفذي الهجوم، مؤكدا استمرار الإجراءات الأمنية المشددة لضمان سلامة المواطنين.

، أكد رئيس الوزراء أن "هذا هجوم يستهدف الأستراليين اليهود في اليوم الأول من عيد حانوكا، ونقول لكل المواطنين اليهود إننا سنخصص كل الموارد الممكنة للتأكد من سلامتهم".

وشدد على أن هجوم بوندي غير منطقي وإرهابي ويهدف إلى زرع الخوف ونقف مع الجالية اليهودية، لافتاُ إلى أن أحد منفذي الهجوم كان معروفا لدينا لكنه لم يكن يشكل تهديدا وشيكا.

وفي هذا الإطار، أعلنت الشرطة الأسترالية أنها تحقق في احتمال وجود منفذ ثالث في عملية إطلاق النار في بوندي، في وقت نقلت إذاعة الجيش عن مصدر أمني قوله إن المؤسسة الأمنية تحقق في احتمال وقوف وراء هجوم سيدني.

ووثق مقطع مصوّرلحظة القبض على أحد منفذي عملية إطلاق النار على شاطئ بوندي.

#عاجل | وسائل إعلام أسترالية: مقتل مسلح بالرصاص وآخر يتلقى العلاج بعد أن فتحا النار على شاطئ بوندي في سيدني pic.twitter.com/V97KZokWVb — قناة (@AJArabic) December 14, 2025

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن صدمتها بالهجوم المأسوي الذي وقع على شاطئ بوندي، مشددة على أن تقف مع أستراليا والجاليات اليهودية بكل مكان.

وقالت: نحن متحدون ضد العنف ومعاداة السامية والكراهية".

وأفادت إيه بي سي الأسترالية نقلا عن مسؤول أمني بأن الجهات الأمنية حددت هوية أحد المسلحين في هجوم سيدني، ويدعى نافيد أكرم لافتة إلى أن المنفذ الثاني مصاب وفي حالة حرجة.