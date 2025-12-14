تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

زيلينسكي: تضرر مئات الآلاف من الأوكرانيين نتيجة انقطاع الكهرباء

Lebanon 24
14-12-2025 | 07:08
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن مئات الآلاف من الأسر الأوكرانية لا تزال تعاني من انقطاع الكهرباء.

 

وأضاف زيلينسكي "لا يزال الوضع صعباً"، عقب هجمات روسية واسعة بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت البنية التحتية للطاقة في البلاد.

 

وقال زيلينسكي إن المناطق المتضررة هي ميكولايف، وأوديسا، وخيرسون، وتشيرنيهيف، ودونيتسك، وسومي، ودنيبروبيتروفسك.

 

وأشار زيلينسكي إلى إصابة أشخاص جراء هجمات جديدة وقعت خلال الليل، مؤكداً أن أعمال الإصلاح جارية لإعادة الكهرباء.

 

واتهم زيلينسكي موسكو بمحاولة إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر، قبيل محادثات تعقد في برلين مع ممثلين عن الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الكبرى.

 

وقال زيلينسكي: "أطلق الروس، هذا الأسبوع وحده، أكثر من 1500 طائرة مسيرة قتالية، ونحو 900 قنبلة موجهة، و46 صاروخا من طرز مختلفة على أوكرانيا- خلال أسبوع واحد فقط". ونشر زيلينسكي مقطع فيديو يوضح حجم الأضرار.

 

وقال إنه يتوقع بذل جهود دبلوماسية مكثفة خلال الأيام المقبلة. وأضاف زيلينسكي أنه "من المهم للغاية أن تسفر هذه الجهود عن نتائج ملموسة. وأنا أعتمد على دعم شركائنا".

 

