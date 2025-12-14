بالصورة.. كشف هوية أحد منفذي هجوم إطلاق النار في سيدني

وأشار المسؤول، الذي فضل عدم اسمه، إلى أن المسلح يُدعى "نافيد أكرم"، ويبلغ من العمر 24 عامًا، وينحدر من بونيريغ، إحدى ضواحي سيدني في .وأوضح أن منزل أكرم في بونيريغ يخضع حاليًا لمداهمة من قبل الشرطة.هذا وأفادت بأن شخصين نفذا إطلاق النار، أحدهما قتل على الفور والآخر أصيب وجرى نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.وتقول الشرطة إن إطلاق النار عند شاطئ بوندي أودى بعشرة أشخاص على الأقل، مضيفة أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.كما خلف الحادث إصابة 11 شخصا، بينهم شرطيان.