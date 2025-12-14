تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
نتنياهو يعلّق على هجوم سيدني.. هذا ما قاله
Lebanon 24
14-12-2025
|
07:39
علق
رئيس الوزراء الإسرائيلي
،
بنيامين نتنياهو
، اليوم الأحد، على هجوم سيدني قائلاً: "معاداة السامية سرطان ينتشر عندما يصمت
القادة
".
وأضاف: "راسلتُ رئيس الوزراء
الأسترالي
قبل أشهر وأخبرته أن سياسة حكومته تشجع على كراهية
اليهود
".
