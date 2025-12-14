تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

إيران: تكرار غروسي للاتهامات لا يغير الواقع

Lebanon 24
14-12-2025 | 09:30
وجهت إيران انتقادات شديدة اللهجة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، وطالبته بالتعامل معها "بمنطق فني ومحايد دون تسييس الملفات".

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريحات صحفية اليوم الأحد بالتعليق على تصريحات غروسي بشأن استئناف وجود المفتشين: "يُكرر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سلسلة من الجمل والتصريحات، ولن يغير ذلك من الواقع القائم"، مضيفا أن "إيران بصفتها طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تدرك التزاماتها".

 

ودعا المتحدث الإيراني غروسي إلى "التعامل بمنطق فني ومحايد، دون تسييس الملفات"، خاصة بعد "الاعتداء غير المشروع على المنشآت النووية الإيرانية من قبل أمريكا والكيان الصهيوني".

 

وقال: "المفروض من المدير العام أن يُخاطب الأطراف التي تسببت في هذا الوضع بدلا من مخاطبة إيران وحدها. في مثل هذه الظروف، عندما تكون المقاربات غير عادلة، لن يؤدي توجيه الاتهامات بشكل أحادي إلى حل المشكلة، ينبغي أن يتبنى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية منظورا فنيا من خلال التركيز على الصلاحيات الممنوحة له وفقا لنظام الوكالة".

 

وأوضح بقائي أن "التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتم وفقا للقانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي في إيران"، مشيرا الى أن "المباحثات مستمرة على مستويات مختلفة".

 

ردا على سؤال حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن القرار 2231، قال بقائي: "هذا التقرير لا يستند الى أي أساس قانوني، لأن القرار 2231 انتهى مفعوله ذاتيا بالتقادم."

 

وأشار الى أن "عضويْن دائميْن في مجلس الأمن يشتركان معنا في هذا الرأي"، مؤكدا أن "استمرار بعض الدول الأوروبية في استخدام آليات القرار بعد انتهائه، كان بدافع سياسي تحت ضغط واشنطن، وليس بدواع قانونية".

