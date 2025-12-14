إيران: تكرار غروسي للاتهامات لا يغير الواقع

وجهت انتقادات شديدة اللهجة إلى للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، وطالبته بالتعامل معها "بمنطق فني ومحايد دون تسييس الملفات".

وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي في تصريحات صحفية اليوم الأحد بالتعليق على تصريحات غروسي بشأن استئناف وجود المفتشين: "يُكرر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سلسلة من الجمل والتصريحات، ولن يغير ذلك من الواقع القائم"، مضيفا أن "إيران بصفتها طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تدرك التزاماتها".

ودعا المتحدث غروسي إلى "التعامل بمنطق فني ومحايد، دون تسييس الملفات"، خاصة بعد "الاعتداء غير المشروع على المنشآت النووية الإيرانية من قبل أمريكا والكيان الصهيوني".

وقال: "المفروض من المدير العام أن يُخاطب الأطراف التي تسببت في هذا الوضع بدلا من مخاطبة إيران وحدها. في مثل هذه الظروف، عندما تكون المقاربات غير عادلة، لن يؤدي توجيه الاتهامات بشكل أحادي إلى حل المشكلة، ينبغي أن يتبنى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية منظورا فنيا من خلال التركيز على الصلاحيات الممنوحة له وفقا لنظام الوكالة".

وأوضح بقائي أن "التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتم وفقا للقانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي في إيران"، مشيرا الى أن "المباحثات مستمرة على مستويات مختلفة".

ردا على سؤال حول تقرير للأمم المتحدة بشأن القرار 2231، قال بقائي: "هذا التقرير لا يستند الى أي أساس قانوني، لأن القرار 2231 انتهى مفعوله ذاتيا بالتقادم."

وأشار الى أن "عضويْن دائميْن في يشتركان معنا في هذا الرأي"، مؤكدا أن "استمرار بعض الدول الأوروبية في استخدام آليات القرار بعد انتهائه، كان بدافع سياسي تحت ضغط ، وليس بدواع قانونية".