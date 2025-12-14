تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الشرطة الأسترالية تحدد تفاصيل هجوم سيدني!
Lebanon 24
14-12-2025
|
08:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد مفوض شرطة
نيو ساوث
ويلز
، مال لانيون، الأحد، أن حادث إطلاق النار الذي استهدف تجمعًا يهوديًا على شاطئ شهير قرب سيدني بأستراليا يُصنّف على أنه "هجوم إرهابي".
وأشار مال لانيون خلال
مؤتمر صحفي
إلى أنّ "نحو 12 شخصا قتلوا ونقل المصابون (نحو 29 شخصا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان".
وأوضح أن "الإصابات تعد خطيرة.. نحن ندعي ونصلي لعائلات الضحايا.. مع الإشارة إلى أن أكثر من ألف شخص كانوا في الفعالية التي وقع فيها إطلاق النار".
وأكد لانيون أن "إطلاق النار في سيدني عمل إرهابي.. لدينا بعض المعلومات عن خلفيات مطلقي النار، وبذلك يمكن اعتبار الهجوم إرهابيا".
وأشار إلى أنه "تم
القضاء
على واحد من منفذي إطلاق النار، والآخر مصاب وهو قيد الاحتجاز في المستشفى".
وشدد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز على أن "التحقيق ما يزال في بدايته.. ولا نملك حاليا الكثير من المعطيات بخصوص مطلقي النار".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرطة الأسترالية: مقتل أحد مطلقي النار في سيدني و الثاني في حالة حرجة
Lebanon 24
الشرطة الأسترالية: مقتل أحد مطلقي النار في سيدني و الثاني في حالة حرجة
14/12/2025 20:53:01
14/12/2025 20:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أمين عام مجلس التعاون الخليجي: أدين "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية
Lebanon 24
أمين عام مجلس التعاون الخليجي: أدين "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية
14/12/2025 20:53:01
14/12/2025 20:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام أسترالية: 10 قتلى في الهجوم بمدينة سيدني
Lebanon 24
وسائل إعلام أسترالية: 10 قتلى في الهجوم بمدينة سيدني
14/12/2025 20:53:01
14/12/2025 20:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة أستراليا: انتهاء التهديد الأمني في سيدني
Lebanon 24
شرطة أستراليا: انتهاء التهديد الأمني في سيدني
14/12/2025 20:53:01
14/12/2025 20:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسترالية
مؤتمر صحفي
الأسترالي
نيو ساوث
أستراليا
القضاء
يهودي
فيات
تابع
قد يعجبك أيضاً
الداخلية السورية: القبض على 5 مشتبه بهم في هجوم تدمر
Lebanon 24
الداخلية السورية: القبض على 5 مشتبه بهم في هجوم تدمر
13:47 | 2025-12-14
14/12/2025 01:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ترمب يصف هجوم سيدني بالمروّع
Lebanon 24
ترمب يصف هجوم سيدني بالمروّع
13:22 | 2025-12-14
14/12/2025 01:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية أمنية نوعية في العراق تُسقط شبكة دولية لتصنيع مادة الكريستال
Lebanon 24
عملية أمنية نوعية في العراق تُسقط شبكة دولية لتصنيع مادة الكريستال
13:10 | 2025-12-14
14/12/2025 01:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: "الحزب" يواصل انتهاك التفاهمات مع لبنان
Lebanon 24
إسرائيل: "الحزب" يواصل انتهاك التفاهمات مع لبنان
13:00 | 2025-12-14
14/12/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال بين روبيو والشيباني وتأكيد على تعزيز التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب
Lebanon 24
اتصال بين روبيو والشيباني وتأكيد على تعزيز التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب
12:49 | 2025-12-14
14/12/2025 12:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أسطول بوتين الخفي أنقذ روسيا.. تقرير يتكلم عنه
Lebanon 24
أسطول بوتين الخفي أنقذ روسيا.. تقرير يتكلم عنه
16:00 | 2025-12-13
13/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاطفال يتجمدون والمنازل تنهار.. الشتاء يفتك بأهالي غزة
Lebanon 24
الاطفال يتجمدون والمنازل تنهار.. الشتاء يفتك بأهالي غزة
14:00 | 2025-12-13
13/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلوج وكتل قطبية باردة.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان
Lebanon 24
ثلوج وكتل قطبية باردة.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان
03:29 | 2025-12-14
14/12/2025 03:29:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أسوأ سيناريو يواجهه "حزب الله".. "قوات دولية" ستدخل الحرب؟
Lebanon 24
أسوأ سيناريو يواجهه "حزب الله".. "قوات دولية" ستدخل الحرب؟
04:00 | 2025-12-14
14/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة ايجارات غير مسبوقة "منذ شهر"
Lebanon 24
حركة ايجارات غير مسبوقة "منذ شهر"
01:15 | 2025-12-14
14/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:47 | 2025-12-14
الداخلية السورية: القبض على 5 مشتبه بهم في هجوم تدمر
13:22 | 2025-12-14
ترمب يصف هجوم سيدني بالمروّع
13:10 | 2025-12-14
عملية أمنية نوعية في العراق تُسقط شبكة دولية لتصنيع مادة الكريستال
13:00 | 2025-12-14
إسرائيل: "الحزب" يواصل انتهاك التفاهمات مع لبنان
12:49 | 2025-12-14
اتصال بين روبيو والشيباني وتأكيد على تعزيز التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب
12:41 | 2025-12-14
زيلينسكي يشير إلى "حل وسط" مع روسيا مقابل ضمانات أمنية
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
14/12/2025 20:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
14/12/2025 20:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
14/12/2025 20:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24