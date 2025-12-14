تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الشرطة الأسترالية تحدد تفاصيل هجوم سيدني!

Lebanon 24
14-12-2025 | 08:18
أكد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، الأحد، أن حادث إطلاق النار الذي استهدف تجمعًا يهوديًا على شاطئ شهير قرب سيدني بأستراليا يُصنّف على أنه "هجوم إرهابي".

وأشار مال لانيون خلال مؤتمر صحفي إلى أنّ "نحو 12 شخصا قتلوا ونقل المصابون (نحو 29 شخصا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان".

وأوضح أن "الإصابات تعد خطيرة.. نحن ندعي ونصلي لعائلات الضحايا.. مع الإشارة إلى أن أكثر من ألف شخص كانوا في الفعالية التي وقع فيها إطلاق النار".

وأكد لانيون أن "إطلاق النار في سيدني عمل إرهابي.. لدينا بعض المعلومات عن خلفيات مطلقي النار، وبذلك يمكن اعتبار الهجوم إرهابيا".

وأشار إلى أنه "تم القضاء على واحد من منفذي إطلاق النار، والآخر مصاب وهو قيد الاحتجاز في المستشفى".

وشدد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز على أن "التحقيق ما يزال في بدايته.. ولا نملك حاليا الكثير من المعطيات بخصوص مطلقي النار".
