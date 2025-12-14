تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تحالف السودان التأسيسي: استهداف مقر أممي في كادوقلي عمل إرهابي جديد

Lebanon 24
14-12-2025 | 11:01
Doc-P-1455070-639013322378741989.jpg
اتهم تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، الأحد، قوات الجيش والمجموعات المتحالفة معها، باستهداف مقر الأمم المتحدة بمدينة كادوقلي، وأكدت أنه فعل إرهابي جديد أقدم عليه الجيش السوداني.

وقال تحالف تأسيس في بيان، إن مقر بعثة الأمم المتحدة في مدينة كادوقلي " تعرض لهجمات إرهابية، قام جيش جماعة الأخوان المسلمين، كعادته، بنسبها زورا إلى قوات تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)".

وأضاف البيان: "هذه الأفعال الإرهابية ليست الأولى في سياق هذه الحرب، ولن تكون الأخيرة في سلسلة جرائم هذه الجماعة الإرهابية، إذ سبق لها استهداف البعثات الدبلوماسية والعديد من المستشفيات والمرافق المدنية في مناطق سيطرتها، ثم نسبت تلك الجرائم إلى قوات تحالف تأسيس".

"كما أقدمت هذه الجماعة الإرهابية، عند استيلائها على المستشفيات ومقار الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية في مدينة الفاشر، على تحويلها إلى ثكنات عسكرية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية".

"لقد تجاوزت هذه الجماعة الإرهابية وجيشها المجرم كل الخطوط الحمراء، وتعدت على جميع المواثيق الدولية، في ظل صمت كبير من العالم ومنظماته، الأمر الذي شجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم الممنهجة".

وأكدت أن "انتشار الإرهاب في العالم اليوم، وما نشهده من هجمات وإزهاق للأرواح، يؤكد أن الإرهاب لا حدود له ولا جغرافيا ولا وطن له، الأمر الذي يستوجب الوقوف بحزم في وجه الإرهاب أينما كان، حتى ينعم العالم بالأمن والسلام".

وأكد تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) استمراره في الوقوف ضد جماعة الأخوان المسلمين الإرهابية بكل الوسائل الممكنة، والعمل على تحرير السودان "من خطر عودتهم على رقاب السودانيين مرة أخرى".
(سكاي نيوز)
