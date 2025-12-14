تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ملف السودان... هذه الاستراتيجيات الأوروبية المحتملة

Lebanon 24
14-12-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1455071-639013323894072727.jpg
Doc-P-1455071-639013323894072727.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كتبت "سكاي نيوز عربية":بينما تنشغل العواصم الأوروبية بالحرب في أوكرانيا وتداعيات التوتر المتصاعد داخل التحالف عبر الأطلسي، تتراكم على أطراف القارة أزمات لا تقل خطورة، لكنها تحظى بقدر أقل من الاهتمام السياسي، وفي مقدمتها الحرب في السودان، التي تحولت إلى مصدر تهديد مركب للأمن الأوروبي، وسط تساؤلات عن "أدوات التأثير الحقيقية" التي تملكها القارة العجوز للتأثير في مسار الأزمة واحتواء تداعياتها.

 

هذه التساؤلات كانت محور الجلسة الخاصة التي عقدها البرلمان الأوروبي في بروكسل بعنوان "السودان في أزمة: من الاستجابة الإنسانية إلى سلام مستدام"، وتحدث خلالها نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، خالد عمر يوسف، مؤكدًا أن "الأزمة أعمق بكثير من الرؤى التبسيطية التي تطرحها بعض الجهات حولها مما يتطلب منظوراً شاملاً يخاطب كافة جوانبها ويعالجها بصورة منصفة ومستدامة".

 

وخلال الجلسة، حدد القيادي في تحالف "صمود" أربع مطالب سودانية موجهة للاتحاد الأوروبي، من بينها دعم جهود الرباعية الدولية لإنهاء الأزمة، مشيرا إلى أن "الحكم العسكري لن يعود أبدًا".

 

وأكد يوسف أن على الاتحاد الأوروبي أن يساهم بنشاط في تصنيف تنظيم الإخوان كمنظمة إرهابية، مؤكدًا أن ذلك يمثل خطوة أساسية لاستهداف مواردها المالية ودعاياتها الإعلامية التي تسعى لتشويه حقيقة الأحداث في السودان ونشر خطاب الكراهية الأيديولوجي، خصوصًا بعد الخطوة الأميركية المتقدمة في هذا السياق.

 

ولفت إلى ضرورة دعم بعثة تقصي الحقائق في السودان، مشددًا على أن السلام المستدام لا يمكن أن يتحقق دون مساءلة مرتكبي الفظائع والجرائم خلال الحرب.

 

كما دعا إلى تعزيز جهود الإغاثة في البلاد، في ظل تردي الأوضاع الإنسانية، وتوفير التمويل اللازم لدعم الشعب السوداني.

 

ويرى المحلل السياسي والباحث بمركز الشؤون الخارجية والسياسية الفرنسي ألكسندر ديل فال، أن "الصراع الدائر في السودان بات يُشكل مصدر قلق بالغ للأمن الأوروبي، لا سيما بسبب قدرته على تفاقم تدفقات الهجرة، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، وتهيئة بيئة خصبة لانتشار الأيديولوجيات المتطرفة، مثل تنظيم الإخوان والتنظيمات الجهادية".

 

وأوضح ديل فال في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "حرب السودان أدت إلى أزمة نزوح هائلة، إذ أجبر أكثر من 12 مليون شخص على الفرار، من بينهم نحو 3.5 مليون لجؤوا إلى دول الجوار، ومن شأن هذه التدفقات البشرية أن تُثقل كاهل الموارد والبنية التحتية الأوروبية".

 

وبشأن تدخل الاتحاد الأوروبي لتصنيف الإخوان كإرهابية، قال ديل فال إنه "بوجه عام، يظل دور تنظيم الإخوان في السودان معقدًا ومثيرًا للجدل خاصة، وله تداعيات بعيدة المدى على مستقبل البلاد، واستقرار الإقليم، والأمن العالمي خاصة بعد انخراطها في النزاع بشكل مباشر".

 

وشدد على أن "هذه الحرب توفر فرصة مواتية لازدهار الجماعات المتطرفة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الأوروبي، وعلى الرغم من أن أوروبا تقدم مساعدات إنسانية كبيرة للسودان، فإن أثر هذه المساعدات غالبًا ما يطغى عليه حجم الأزمة وتعقيداتها".

 

وبشأن الاستراتيجيات الأوروبية المحتملة للتعامل مع الحرب في السودان، قال الباحث بمركز الشؤون الخارجية الفرنسي، إنها تشمل "دعم الفاعلين المعتدلين والمدنيين الشرعيين، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم اللاجئين والنازحين داخليًا للتخفيف من الآثار الإنسانية للأزمة".

 

وأكد أن "الانخراط الدبلوماسي يُعد عنصرًا أساسيًا، عبر الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع جميع الأطراف، والعمل في الوقت ذاته على محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان".

 

وشدد ديل فال على "ضرورة ألا تقدم أوروبا أي دعم لتنظيم الإخوان، باعتباره واحدا من أبرز مصادر التهديد للدول الأوروبية".

 

بدوره، أوضح رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، جاسم محمد، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "دول أوروبا أثبتت عدم قدرتها على التدخل الفعال في النزاعات الدولية، وقدراتها تظل محدودة وضعيفة".

 

وقال محمد: "شهدنا ذلك في صراعات عدة، أبرزها في غزة وأوكرانيا وليبيا، ومناطق أخرى، حيث لم تمتلك أوروبا القدرة الواسعة للتأثير المباشر على مجريات الأحداث، وما ينطبق على تلك النزاعات ينطبق على السودان، حيث ستبقى قدرتها على التدخل محدودة للغاية".

 

ورغم ذلك، أوضح أن انعكاسات حرب السودان على أوروبا كبيرة، وتثير قلقًا متزايدًا داخل الدول الأوروبية، خصوصًا مع احتمال ظهور موجات جديدة من المهاجرين واللاجئين.

 

وأكد أن "استمرار عدم استقرار السودان ينعكس سلبًا على أمن المنطقة بأسرها، ويؤثر على الأمن الإقليمي والدولي، خاصة في ملفات انتشار التطرف والإرهاب والأسلحة والهجرة، وهي جميعها قضايا تمثل مصدر هاجس مستمر لأوروبا".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
روبيو: ترامب "يتولى شخصيا" ملف إنهاء الحرب في السودان
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:54:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السودانية: تصريحات روبيو رسالة قوية لبقية الدول التي تتابع ملف السلام في السودان
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:54:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: السودان عرض على روسيا إقامة قاعدة بحرية بموقع استراتيجي
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:54:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستراتيجية الأميركية الجديدة تحذّر من "محو الحضارة الأوروبية" خلال 20 عاماً
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:54:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

سكاي نيوز

نائب رئيس

البرلمان

النازحين

دبلوماسي

أوكرانيا

رئيس حزب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:53 | 2025-12-14
Lebanon24
13:47 | 2025-12-14
Lebanon24
13:22 | 2025-12-14
Lebanon24
13:10 | 2025-12-14
Lebanon24
13:00 | 2025-12-14
Lebanon24
12:49 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24