الإمارات تدين استهداف المدنيين في أستراليا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين

أدانت بشدة حادثة إطلاق النار الإرهابية التي وقعت خلال تجمع في مدينة ، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، حسب ما نقلت .





وأكّدت ، في بيان لها، أن دولة تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.



كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة وشعب الصديق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.(سكاي نيوز)

