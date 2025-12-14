تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الإمارات تدين استهداف المدنيين في أستراليا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين
Lebanon 24
14-12-2025
|
11:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدانت
دولة الإمارات
بشدة حادثة إطلاق النار الإرهابية التي وقعت خلال تجمع
يهودي
في مدينة
سيدني الأسترالية
، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، حسب ما نقلت
وكالة الأنباء
الإماراتية
.
وأكّدت
وزارة الخارجية
، في بيان لها، أن دولة
الإمارات
تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة وشعب
أستراليا
الصديق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.(سكاي نيوز)
تابع
