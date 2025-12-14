براك: منع عودة داعش في سوريا يقطع تدفقات إرهابية محتملة عبر أوروبا وصولاً إلى شواطئنا

أدان المبعوث الأميركي الخاص إلى ، ، الهجوم الذي استهدف وفداً عسكرياً مشتركاً في ، أمس، مؤكداً تعزيز شراكات ضمن لمكافحة تنظيم «داعش».

ورأى برّاك، عبر منصة «أكس»، أن «هذا الهجوم يؤكد استمرار خطر داعش، ليس فقط على سوريا، بل على العالم أجمع، بما في ذلك على سلامة أراضي الولايات المتحدة وأمنها»، موضحاً أن الاستراتيجية الأميركية تتمثل «في تمكين شركائنا السوريين الأكفاء، بدعم عملياتي أميركي محدود، من ملاحقة شبكات داعش، وحرمانها من الملاذ الآمن، ومنع عودتها».

وقال برّاك: «من خلال مواجهة داعش وهزيمتها على الأراضي ، يساهم وجودنا العسكري المحدود، بالتعاون مع القوات المحلية، في حماية أميركا من تهديدات أكبر بكثير»، لافتاً إلى «أن منع عودة داعش في سوريا يقطع تدفقات إرهابية محتملة عبر وصولاً إلى شواطئنا».