براك: منع عودة داعش في سوريا يقطع تدفقات إرهابية محتملة عبر أوروبا وصولاً إلى شواطئنا

أدان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم برّاك، الهجوم الذي استهدف وفداً عسكرياً مشتركاً في مدينة تدمر وسط سوريا، أمس، مؤكداً تعزيز شراكات الولايات المتحدة ضمن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش».
ورأى برّاك، عبر منصة «أكس»، أن «هذا الهجوم يؤكد استمرار خطر داعش، ليس فقط على سوريا، بل على العالم أجمع، بما في ذلك على سلامة أراضي الولايات المتحدة وأمنها»، موضحاً أن الاستراتيجية الأميركية تتمثل «في تمكين شركائنا السوريين الأكفاء، بدعم عملياتي أميركي محدود، من ملاحقة شبكات داعش، وحرمانها من الملاذ الآمن، ومنع عودتها».