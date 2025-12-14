تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

براك: منع عودة داعش في سوريا يقطع تدفقات إرهابية محتملة عبر أوروبا وصولاً إلى شواطئنا

Lebanon 24
14-12-2025 | 10:29
أدان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم برّاك، الهجوم الذي استهدف وفداً عسكرياً مشتركاً في مدينة تدمر وسط سوريا، أمس، مؤكداً تعزيز شراكات الولايات المتحدة ضمن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش».

ورأى برّاك، عبر منصة «أكس»، أن «هذا الهجوم يؤكد استمرار خطر داعش، ليس فقط على سوريا، بل على العالم أجمع، بما في ذلك على سلامة أراضي الولايات المتحدة وأمنها»، موضحاً أن الاستراتيجية الأميركية تتمثل «في تمكين شركائنا السوريين الأكفاء، بدعم عملياتي أميركي محدود، من ملاحقة شبكات داعش، وحرمانها من الملاذ الآمن، ومنع عودتها».

وقال برّاك: «من خلال مواجهة داعش وهزيمتها على الأراضي السورية، يساهم وجودنا العسكري المحدود، بالتعاون مع القوات المحلية، في حماية أميركا من تهديدات أكبر بكثير»، لافتاً إلى «أن منع عودة داعش في سوريا يقطع تدفقات إرهابية محتملة عبر أوروبا وصولاً إلى شواطئنا».
وأكد المبعوث الأميركي أن بلاده ستعزز شراكاتها القوية ضمن التحالف الدولي لمكافحة «داعش»، بما في ذلك «الدعم الملتزم من الدول المتحالفة مع الحكومة السورية الجديدة».
الولايات المتحدة

التحالف الدولي

تحالف الدول

مدينة تدمر

وسط سوريا

توم برّاك

السورية

أوروبا

