Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"بطل عربي" يهاجم مسلحًا في سيدني ويستولي على سلاحه

Lebanon 24
14-12-2025 | 11:30
Doc-P-1455085-639013339642190234.jpg
Doc-P-1455085-639013339642190234.jpg photos 0
مع ارتفاع أعداد القتلى جراء الهجوم "الإرهابي" الذي هز شاطئ بوندي الشهير في سيدني بوقت سابق، اليوم الأحد، إلى 12 شخصاً، انتشر فيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، لرجل انقض بيديه العاريتين على أحد مطلقي النار.

فقد وثق الفيديو عملاً أكثر من شجاع قام به رجل كان على الشاطئ لحظة الهجوم المروع، فانقض على أحد المهاجمين وجرده من سلاحه، ثم استل الرشاش وراح يهدد المهاجم حتى وقع أرضاً.
فيما أثنى كريس مينز، رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، على الرجل الذي وصفه بالبطل. وقال في مؤتمر صحافي عقب الحادث، إن الرجل تقدم نحو المسلح الذي كان يطلق النار على الناس، ونزع سلاحه بمفرده، مُعرِّضاً حياته للخطر لإنقاذ أرواح عدد لا يُحصى من المدنيين.

كما أضاف أن "هذا الرجل بطل حقيقي"، مردفاً "لا شك لديّ في أن الكثيرين على قيد الحياة الليلة بفضل شجاعته".

إلى ذلك، اعتبر مينز أن هذا الهجوم "خُطّط لاستهداف الجماعة اليهودية في سيدني في اليوم الأول من عيد هانوكا".

بينما كشفت المعلومات أن الرجل في الأربعينيات من العمر، ويدعى أحمد الأحمد، وهو أب لولدين.

كما أفادت المعلومات بأنه نقل إلى المستشفى جراء إصابته في ذراعه. (الحدث)
ولاية نيو ساوث ويلز

الأسترالية

الأسترالي

على الرجل

يوم الأحد

نيو ساوث

اليهودية

يهودية

