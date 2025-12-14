وزارة الداخلية السورية: اعتداء داعش يستهدف الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب

صدر عن بيانٌ جاء فيه: "منذ اليوم الأول لانطلاق عملها بعد تحرير ، تحملت وزارة الداخلية مسؤولية محاربة الإرهاب بجميع أشكاله، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الدفاع. وكانت وما تزال، مكافحة تنظيم داعش الإرهابي أولوية قصوى ضمن خطة الدولة لضبط الأمن وحماية المجتمع، وتعزيز السلم الأهلي، وبناء دولة العدالة والقانون، بما يسهم في دعم والدولي من خلال التعاون مع .



وفي يوم السبت الموافق 13 كانون الأول 2025، وأثناء اجتماع ضم مسؤولين من قيادة الأمن في البادية مع وفد من قوات لبحث آليات مكافحة تنظيم داعش، تسلل شخص تابع لتنظيم داعش الإرهابي إلى موقع الاجتماع، وأطلق النار على القوات المشتركة السورية - ، ما أسفر عن مقتل جنديين ومترجم، وإصابة اثنين آخرين.



وعلى إثر هذا الهجوم الغادر تؤكد وزارة الداخلية إدانتها واستنكارها الشديدين لما جرى، معتبرة أن هذا الاعتداء يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض الجهود المشتركة فى . كما تشدّد على أن كانت قد حذرت سابقا من مساعي تنظيم داعش لتنفيذ هجمات تستهدف الأمن مؤكدة ضرورة رفع مستوى الحيطة والحذر في مواجهة هذه التهديدات المستمرة.



وتؤكد الوزارة أن استمرار الاعتداءات الإرهابية يعكس أهمية خيار سوريا في الانخراط الدولي والاضطلاع بدور فاعل في مكافحة الإرهاب، حفاظا على أمن البلاد والمنطقة والعالم. وفي هذا الإطار، تلتزم بمواصلة التحقيقات اللازمة لملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم، والاستمرار في مكافحة تنظيم داعش بالتنسيق والتعاون مع الدولي.



وإذ تؤكد ذلك، فإنها تتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

