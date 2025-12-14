تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

وزارة الداخلية السورية: اعتداء داعش يستهدف الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب

Lebanon 24
14-12-2025 | 11:40
صدر عن وزارة الداخلية السورية بيانٌ جاء فيه: "منذ اليوم الأول لانطلاق عملها بعد تحرير سوريا، تحملت وزارة الداخلية مسؤولية محاربة الإرهاب بجميع أشكاله، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الدفاع. وكانت وما تزال، مكافحة تنظيم داعش الإرهابي أولوية قصوى ضمن خطة الدولة لضبط الأمن وحماية المجتمع، وتعزيز السلم الأهلي، وبناء دولة العدالة والقانون، بما يسهم في دعم الأمن الإقليمي والدولي من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين.

وفي يوم السبت الموافق 13 كانون الأول 2025، وأثناء اجتماع ضم مسؤولين من قيادة الأمن في البادية مع وفد من قوات التحالف الدولي لبحث آليات مكافحة تنظيم داعش، تسلل شخص تابع لتنظيم داعش الإرهابي إلى موقع الاجتماع، وأطلق النار على القوات المشتركة السورية - الأمريكية، ما أسفر عن مقتل جنديين ومترجم، وإصابة اثنين آخرين.

وعلى إثر هذا الهجوم الغادر تؤكد وزارة الداخلية إدانتها واستنكارها الشديدين لما جرى، معتبرة أن هذا الاعتداء يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض الجهود المشتركة فى مكافحة الإرهاب. كما تشدّد على أن الدولة السورية كانت قد حذرت سابقا من مساعي تنظيم داعش لتنفيذ هجمات تستهدف الأمن مؤكدة ضرورة رفع مستوى الحيطة والحذر في مواجهة هذه التهديدات المستمرة.

وتؤكد الوزارة أن استمرار الاعتداءات الإرهابية يعكس أهمية خيار سوريا في الانخراط الدولي والاضطلاع بدور فاعل في مكافحة الإرهاب، حفاظا على أمن البلاد والمنطقة والعالم. وفي هذا الإطار، تلتزم بمواصلة التحقيقات اللازمة لملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم، والاستمرار في مكافحة تنظيم داعش بالتنسيق والتعاون مع قوات التحالف الدولي.

وإذ تؤكد ذلك، فإنها تتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
مواضيع ذات صلة
الداخلية السورية: هجوم تدمر يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام السوري: سوريا شريك في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار الإقليمي
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: استمرار الاعتداءات الإرهابية يعكس أهمية خيار سوريا في الانخراط الدولي والاضطلاع بدور فاعل في مكافحة الإرهاب
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام للأمن العام: الاجتماع مع الجانب السوري بحث مكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الشركاء الدوليين

التحالف الدولي

الدولة السورية

وزارة الداخلية

مكافحة الإرهاب

الأمن الإقليمي

قوات التحالف

وزارة الدفاع

