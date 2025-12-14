تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

إلغاء تصويت حجب الثقة عن المدعية العامة في إسرائيل

Lebanon 24
14-12-2025 | 12:05
Doc-P-1455102-639013359880189342.jpg
Doc-P-1455102-639013359880189342.jpg photos 0
أظهرت وثائق قضائية أن المحكمة العليا في إسرائيل قضت اليوم الأحد برفض مسعى الحكومة لإقالة المدعية العامة غالي باهراف-ميارا التي اختلفت مع الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول مدى قانونية السياسات التي ينتهجها.

وفي شهر  آذار الماضي، أجرى مجلس الوزراء تصويتا بحجب الثقة عن غالي باهراف-ميارا، مشيرا إلى خلافات جوهرية بين الحكومة والمدعية العامة، التي عينتها الحكومة السابقة. 

لكن لجنة مؤلفة من سبعة قضاة في المحكمة العليا قالت اليوم الأحد إنه لا يمكن تغيير الآلية المعمول بها لإنهاء فترة ولاية المدعي العام، وقضت بأن تصويت حجب الثقة الذي أجراه مجلس الوزراء باطل ولاغ.

وأظهرت الوثائق أنه بموجب الآلية المعمول بها لإقالة المدعي العام، يجب على الحكومة أن تستشير أولا لجنة مهنية عامة.

وأشار القضاة أيضا إلى عدد من المشكلات الإجرائية في إقالة الحكومة للمدعية العامة مما يعني بطلان هذا الإجراءات، قائلين إن باهراف-ميارا لا تزال تشغل منصبها بشكل قانوني. (ارم نيوز)
