Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ساعر: تصاعد معاداة السامية في أستراليا يتطلب إجراءات حكومية عاجلة

Lebanon 24
14-12-2025 | 12:15
حث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أستراليا على اتخاذ إجراءات ضد ما وصفه بـ"تصاعد" معاداة السامية، خلال اتصال مع نظيرته بيني وونغ بعد هجوم الأحد في سيدني استهدف احتفالا بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) وأسفر عن مقتل 11 شخصا. 

وقال ساعر في منشور على موقع "إكس": "تحدثت للتو مع وزيرة الخارجية الأسترالية بمبادرتها. وذكرت أنه منذ 7 تشرين الأول شهدت أستراليا تصاعدا في معاداة السامية، بما في ذلك التحريض العنيف ضد إسرائيل واليهود.. يجب على الحكومة الأسترالية اتخاذ إجراءات حازمة ضد استخدام هذه الشعارات المعادية للسامية"، في إشارة لشعارات ترفع مناصرة للفلسطينيين. (ارم نيوز)
وزير الخارجية الإسرائيلي

وزير الخارجية

الأسترالية

الإسرائيلي

الأسترالي

أستراليا

ارم نيوز

إسرائيل

