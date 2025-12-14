ساعر: تصاعد معاداة السامية في أستراليا يتطلب إجراءات حكومية عاجلة

حث ساعر على اتخاذ إجراءات ضد ما وصفه بـ"تصاعد" معاداة السامية، خلال اتصال مع نظيرته وونغ بعد هجوم الأحد في سيدني استهدف احتفالا بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) وأسفر عن مقتل 11 شخصا.



وقال ساعر في منشور على موقع "إكس": "تحدثت للتو مع وزيرة الخارجية بمبادرتها. وذكرت أنه منذ 7 تشرين الأول شهدت أستراليا تصاعدا في معاداة السامية، بما في ذلك التحريض العنيف ضد واليهود.. يجب على الحكومة الأسترالية اتخاذ إجراءات حازمة ضد استخدام هذه الشعارات المعادية للسامية"، في إشارة لشعارات ترفع مناصرة للفلسطينيين. (ارم نيوز)



Advertisement