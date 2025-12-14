تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

من هو أحمد الأحمد؟ الرجل الذي واجه مطلق النار على شاطئ بوندي في أستراليا

Lebanon 24
14-12-2025 | 12:30
في لقطة بطولية، خاطر فيها بنفسه من أجل الأبرياء، أصبح رجل عربي بطلا قوميا في أستراليا، ومثل الشمعة المضيئة في يوم شديد السواد على سيدني.
وشهد شاطئ بونداي في سيدني هجوما مسلحا على تجمع لاحتفالات يهودية، راح ضحيته 11 شخصا، وأصاب العشرات.

لكن لقطة لرجل هاجم أحد المسلحين وانتزع بندقيته، خطفت الأنظار على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرت مثالا نادرا للبطولة والشجاعة.

من هو البطل؟

تبين لاحقا أن البطل هو عربي الأصل، واسمه أحمد الأحمد، وتعرض خلال عمله البطولة لإطلاق النار في موضعين بيده وكتفه، الأحد.

ووفقا لمحطة "7 نيوز" الأسترالية، فأن الأحمد يملك كشكا لبيع الفواكه في سيدني، ويبلغ من العمر 43 عاما.

وأكدت المحطة، أن الأحمد لم يمتلك أي خبرة في الأسلحة، وأنه أقدم على الفعل البطولي بشكل عفوي.

كما أشارت المحطة إلى أن الأحمد هو أب لطفلين.

ولم يكشف حتى الآن عن جنسية الأحمد.

وأشار مصطفى وهو أحد أقارب أحمد، إلى أن الأحمد سيخوض عملية جراحية مساء الأحد. (سكاي نيوز)
11 مصابا منهم 2 من الشرطة إثر إطلاق النار في شاطئ بوندي الأسترالي (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: المشاهد في شاطئ بوندي "صادمة ومؤلمة"
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة: زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار تجاه صيادين فلسطينيين في شاطئ مدينة غزة
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الإسعاف الأسترالي: 13 إصابة نقلت للمستشفى في حادث إطلاق النار في شاطىء بوندي
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24

