من هو أحمد الأحمد؟ الرجل الذي واجه مطلق النار على شاطئ بوندي في أستراليا

في لقطة بطولية، خاطر فيها بنفسه من أجل الأبرياء، أصبح رجل عربي بطلا قوميا في ، ومثل الشمعة المضيئة في يوم شديد السواد على سيدني.

وشهد شاطئ بونداي في سيدني هجوما مسلحا على تجمع لاحتفالات ، راح ضحيته 11 شخصا، وأصاب العشرات.



لكن لقطة لرجل هاجم أحد المسلحين وانتزع بندقيته، خطفت الأنظار على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرت مثالا نادرا للبطولة والشجاعة.



من هو البطل؟



تبين لاحقا أن البطل هو عربي الأصل، واسمه ، وتعرض خلال عمله البطولة لإطلاق النار في موضعين بيده وكتفه، الأحد.



ووفقا لمحطة "7 نيوز" ، فأن الأحمد يملك كشكا لبيع الفواكه في سيدني، ويبلغ من العمر 43 عاما.



وأكدت المحطة، أن الأحمد لم يمتلك أي خبرة في الأسلحة، وأنه أقدم على الفعل البطولي بشكل عفوي.



كما أشارت المحطة إلى أن الأحمد هو أب لطفلين.



ولم يكشف حتى الآن عن جنسية الأحمد.



وأشار مصطفى وهو أحد أقارب أحمد، إلى أن الأحمد سيخوض عملية جراحية مساء الأحد. (سكاي نيوز)

