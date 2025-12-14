تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

جورجا ميلوني: استراتيجية ترامب الأمنية بمثابة دعوة استيقاظ لأوروبا

Lebanon 24
14-12-2025 | 12:41
اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي الجديدة بمثابة دعوة استيقاظ لأوروبا، في حين قللت من شأن التوترات داخل حكومتها وأكدت من جديد على دعم روما لأوكرانيا.

وقالت ميلوني، في تصريحات خلال فعالية حزبية في روما، الأحد: "نريد لإيطاليا أن تظل وفية لشركائها، لكن دون أن تخضع لأحد"، مضيفة: "لهذا وقفنا مع أوكرانيا منذ اليوم الأول، ولهذا سنواصل الوقوف معها – من منطلق شعور بالعدالة، لكن في المقام الأول للدفاع عن مصالحنا الوطنية وأمننا"، وفق وكالة "بلومبرغ".
كما بيّنت أن استراتيجية ترامب، التي أثارت قلق القادة الأوروبيين، تؤكد رغبة واشنطن في الانسحاب من القارة وإجبار أوروبا على تعزيز دفاعاتها بنفسها.

فيما لفتت قائلة: "لقد فوضنا أمننا إلى الولايات المتحدة لمدة 80 عاماً، معتقدين أن هذا اليوم لن يأتي أبداً. والأهم من ذلك، أننا تظاهرنا بأن هذا التفويض مجاناً".
 
