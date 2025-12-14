جورجا ميلوني: استراتيجية ترامب الأمنية بمثابة دعوة استيقاظ لأوروبا

اعتبرت رئيسة الوزراء ، جورجا ميلوني، استراتيجية الرئيس الأميركي للأمن القومي الجديدة بمثابة دعوة استيقاظ لأوروبا، في حين قللت من شأن التوترات داخل حكومتها وأكدت من جديد على دعم روما لأوكرانيا.



وقالت ميلوني، في تصريحات خلال فعالية حزبية في روما، الأحد: "نريد لإيطاليا أن تظل وفية لشركائها، لكن دون أن تخضع لأحد"، مضيفة: "لهذا وقفنا مع منذ اليوم الأول، ولهذا سنواصل الوقوف معها – من منطلق شعور بالعدالة، لكن في المقام الأول للدفاع عن مصالحنا الوطنية وأمننا"، وفق وكالة "بلومبرغ".

كما بيّنت أن استراتيجية ، التي أثارت قلق ، تؤكد رغبة في الانسحاب من القارة وإجبار على تعزيز دفاعاتها بنفسها.



فيما لفتت قائلة: "لقد فوضنا أمننا إلى لمدة 80 عاماً، معتقدين أن هذا اليوم لن يأتي أبداً. والأهم من ذلك، أننا تظاهرنا بأن هذا التفويض مجاناً".